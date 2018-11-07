Где учат на специалистов по блокчейну?

Мировой экономики необходимы специалисты по блокчейну. Так считают ученые из Иркутского национального исследовательского института.
Они подготовили презентацию "Профессиональные компетенции" для международного конкурса на тему образования. В ней речь идет о том, что новые технологии очень быстро входят в жизнь современного человека, захватывая множество сфер. В частности, экономику. Поэтому специалисты по криптовалюты и блокчейну становятся все более востребованными на рынке.
К такому же выводу пришли и в крупных компаниях. Среди них — PriceWaterhouseCoopers. Как сообщалось ранее, там подобных специалистов уже около 400.
Сегодня есть множество возможностей, чтобы повысить свою квалификацию и стать востребованным на рынке труда, с учетом его современных особенностей.
Все в сеть!
Конечно, идея того, что учиться нужно, довольно привлекательна. Однако далеко не у всех есть время, чтобы после работы отправляться на занятия.
В этом случае, вам подойдут онлайн-курсы. Их в интернете сегодня довольно много. Достаточно только вбить в поисковике фразу "курсы по блокчейну" или "курсы по цифровой валюте" — и на запрос выйдет порядка 4,5 и 9 миллионов страниц соответственно.
Но, к сожалению, далеко не все из этих курсов заслуживают доверия. С ростом интереса к криптосфере растет и число мошенников.
Поэтому лучше проходить обучение в официальных учебных заведениях. Для этого можно, например, зарегистрироваться в приложении Coursera. Это агрегатор курсов, которые предлагают университеты со всего мира. Достаточно в поисковике приложения вбить "блокчейн" или "криптовалюта" — и появится список заведений, где можно пройти онлайн-обучение в комфортном для себя режиме.
Поиск выдал два курса на русском языке. Это "введение в технологию блокчейн" — его организовал Московский Физико-Технический Институт. И "Правовое регулирование отношений в интернете. Российская перспектива" от Санкт-Петербургского госуниверситета.
В то же время, если вы владеете английским, курсов по этой тематике будет гораздо больше. Так, по запросу blockchain приложение выдало 18 курсов. Например, Blockchain от Государственного Университета Нью-Йорка, Blockchain Foundation for developers (основы блокчейна для разработчиков) — его проводят специалисты из IBM, а также другие программы.
За парту
А для тех, кому ближе парты в университетах, подойдут очные программы. В этом году сразу три вуза в России представили программы по блокчейну и криптовалютам.
Это Воронежский государственный университет. Там ввели новый профиль бакалавриата "Модели и методы анализа цифровой экономики".
Еще один вуз, где учат блокчейну, — Донской государственный технический университет. Там с осени открыты две магистерские программы — "Интеллектуальные системы на основе блокчейна" и "Цифровой бухучет и менеджмент".
Третьим в списке стал Новосибирский государственный университет. Там открыли первую магистерскую программу на английском — Master in Cryptography. Обучать студентов будут зарубежные специалисты из США, Германии, Дании, Франции и Индии.
Блокчейну быть!
В международной организации CFA, где присваивают квалификацию финансовым работникам, с 2019 году планируют ввести в обучающие материалы программы по криптовалюте и блокчейну.
Как прокомментировал СМИ представитель CFA, цифровой сектор развивается быстрее других. И нет сомнений в его долговечности, добавил эксперт.
Поэтому, миру нужны специалисты по блокчейну. И с каждым годом обучение по этой специальности становится все доступнее.
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