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Автор Никита Лисицын

Кто из звезд сотрудничает с криптокомпаниями?

Криптовалюты

Недавно стало известно о том, что голливудский актер Джонни Депп подписал соглашение с криптокомпанией, которая создает платформу Tatatu. На платформе будут размещать развлекательный контент.

Кто из звезд сотрудничает с криптокомпаниями?. 394294.jpeg

Tatatu — это криптовалютная платформа, которая вознаграждает пользователей токенами в обмен на оплату контента. Например, это доступ к различным фильмам и играм.

Как сообщил журнал The Hollywood Reporter, Джонни Депп будет работать над этим проектом вместе с Андреа Иерволино, продюсером итало-канадского происхождения.

Напомним, что не так давно звезда "Пиратов Карибского моря" основал кино-производственную компанию Infinitum Nihil. На ней он и будет создавать фильмы и другой контент для платформы Tatatu.

Кпиптокарьера

После того как Джонни Депп подписал договор с блокчейн-компанией, он пополнил ряды других знаменитостей, которые решили работать в этой сфере. Среди них — звезда боевиков и знаток восточных боевых искусств Стивен Сигал. Он участвовал в привлечении средств на ICO проекта Bitcoiin. Но потом стало известно о том, что актер покинул проект вместе с его основателями после собранных 75 миллионов на ICO.

В конце прошлого года СМИ сообщали о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сделала заявление относительно продвижения ICO знаменитыми людьми. "Такие действия могут быть незаконны, если нет подробного описания проекта, а также суммы компенсации, которую могут получить инвесторы", — говорилось в заявлении SEC.

Кто еще в списке?

Нападающий и капитан каталонского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси тоже не остался в стороне от криптосферы. Он стал мировым послом бренда Sirin Labs, разработчика блокчейн-системы безопасности для смартфонов и компьютеров. О своем позитивном отношении Лео Месси написал на страничке Facebook и в Instagram-аккаунт. "Счастлив поддерживать команду проекта Sirin Labs и воодушевлен блокчейном", — написал футболист.

А его друг и коллега по "Барселоне" Луис Суарес тем временем приглашает пользователей соцсетей на блокчейн-платформу Stox, созданную в системе Эфириум. Уругваец обещает на этой платформе давать точные прогнозы, касающиеся открытого кубка США — US Open.

Но не только футболист, но и боксеры заинтересовались криптосферой. Например, легендарный Майк Тайсон в партнерстве с Bitcoin Direct представил платежный сервис Bitcoin ATM, а также электронный кошелек для систем IOS и Android. По словам спортсмена, он очень счастлив поучаствовать биткоин-революции. Об этом боксер заявлял еще в 2015 году, когда самая популярная в мире валюта стоила сравнительно дешево.

Еще один человек, на этот раз не из мира спорта,  - Эштон Кутчер. Звезда "Эффекта бабочки", "Бабника" и многих других фильмов сегодня довольно активно инвестирует в технологические компании.

Еще в 2014 году он разместил такое сообщение в Twitter: "Децентрализация мира…etherium.org" и поставил хэштеги #geekpower #tech (#сила компьютерщиков #тех). Сейчас Эштон вкладывает в криптовалютную биржу BitBay, цифровую платформу eSport и другие проекты.

Коллега по киноиндустрии Гвинет Пэлтроу также не смогла устроять перед криптосферой. Стартап Abra, где создают цифровые кошельки, произвел на актрису хорошее впечатление. В итоге, она присоединилась к команде в качестве советника.

В общем, список известных людей, которые верят в блокчейн и криптовалюту, довольно внушительный. И он продолжает расти. Это значит, что и доверие к этому сектору повышается.

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