Во Владимирской области пройдет суд за махинации с биткоинами

Во Владимирской области осудят 42-летнего мужчину, которого обвиняют в хакерстве.

Обвиняемый поставил на свой компьютер программы для копирования, уничтожения и блокирования информации, а также нейтрализации ее защиты.

По данным следствия, которое проводило Владимирское отделение ФСБ, началось все в начале прошлого года.

Мужчина загрузил специальные программы на компьютер и с их помощью проник в ЭВМ в диапазоне государственной интегрированной системы телекоммуникаций одного из регионов России.

Эти компьютеры хакер использовал, чтобы майнить биткоины.

Свою вину он полностью признал. Материалы уголовного дела направили в Муромский городской суд.