Во Владимирской области пройдет суд за махинации с биткоинами

Во Владимирской области осудят 42-летнего мужчину, которого обвиняют в хакерстве.
Обвиняемый поставил на свой компьютер программы для копирования, уничтожения и блокирования информации, а также нейтрализации ее защиты.
По данным следствия, которое проводило Владимирское отделение ФСБ, началось все в начале прошлого года.
Мужчина загрузил специальные программы на компьютер и с их помощью проник в ЭВМ в диапазоне государственной интегрированной системы телекоммуникаций одного из регионов России.
Эти компьютеры хакер использовал, чтобы майнить биткоины.
Свою вину он полностью признал. Материалы уголовного дела направили в Муромский городской суд.
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