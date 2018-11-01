В Гонконге начнут регулировать рынок криптовалюты

Финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC), опубликовал новые правила контроля блокчейн-индустрии.

Как отметили представители ведомства, цифровая отрасль еще очень молодая, и в ней пока много мошенников. При этом правила торговли криптовалютой еще довольно непрозрачные, запутанные и не всегда справедливые, полагают эксперты.

По мнению участников рынка, правила оказались слишком строгими. Но они встали на сторону властей, которые планируют с помощью регуляции защитить криптоинвесторов.

Согласно правилам, биржи, работающие только с аккредитованными инвесторами, могут вступить в регуляторную "песочницу". При этом специальную лицензию должны будут получить те, чьи активы более чем на 10% состоят из криптовалюты.

В то же время, финансово стимулировать клиентов участники криптосферы не смогут, согласно новым правилам. Им нельзя будет предлагать торговлю деривативами или фьючерсами.