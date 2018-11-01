Главный аналитик Fundstrat Том Ли сохраняет оптимизм по поводу будущего, которое ждет криптовалютный рынок.
По его словам, есть несколько причин, почему курсы валют должны расти вместе с интересом инвесторов. Как отметил Том Ли, волатильность биткоина должна быть выше, поскольку у него довольно небольшая капитализация.
В итоге, сравнительно стабильный курс самой популярной криптовалюты приятно удивляет, заявил эксперт компании Fundstrat Global Advisors в интервью CNBC.
По мнению Тома Ли, монета нашла свой минимум в 6 тысяч долларов и в этом году больше опустится. При этом фиатные вливания, которых не хватает биткоину, произойдут, когда запустят Bakkt и Fidelity.
Плюс, на рост биткоина может повлиять ослабление американского доллара.
Как сообщалось ранее, главный аналитик Fundstrat заявлял о том, что курс биткоина вырастет до 25 тысяч долларов. В июле он снизил свои ожидания до 22 тысяч.
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