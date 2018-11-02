Инвесторы рассказали, когда запустят биткоин-ETF

Главный исполнительный директор инвестиционной корпорации BlackRock рассказал, когда компания запустит биткоин-ETF.
Лари Финк, CEO корпорации с активами более 6,3 триллионов долларов заявил, что она запустит биткоин-ETF после того, как цифровую сферу полностью будут контролировать.
По его словам, новый инструмент должен получить поддержку от правительства стран. Только тогда он будет иметь право на существование.
Об этом руководитель рассказал в интервью американскому CNBC. И далее он подчеркнул, что это не значит "никогда". Речь о том, что отрасль должна стать законной - и тогда ответ будет положительным, добавил Лари Финк.
Он уверен, что властям нужно убедиться, что криптовалюту не используют в незаконных целях. Например, чтобы финансировать терроризм.
В этом смысле, анонимность биткоина может негативно сказаться на его перспективах, полагает исполнительный директор BlackRock Лари Финк.
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