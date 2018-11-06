Обзор за 3-5 ноября

В Китае запретят проведение криптовалютных эйрдропов, комиссия по финансовому надзору Тайваня займется борьбой с анонимными криптовалютными транзакциями и другие новости за минувшие выходные.

Китайские власти запретят проведение криптовалютных эйдропов. По их мнению, чаще всего — это завуалированные ICO. Как сообщалось ранее, проводить краудсейлы в Китае запретили с сентября прошлого года.

В то же время, на Тайване Комиссия по финансовому надзору планирует начать бороться с анонимными криптовалютными транзакциями. Теперь регулятор может получать у торговых платформ данные, которые инвесторы предоставляют во время прохождения KYC-процедур. Пользователи теперь должны будут предоставлять настоящие имена и другие данные при регистрации. Такие требования будут выдвигать криптоплатформы.

А децентрализованный поставщик ликвидности Bancor объявил о завершении интеграции блокчейна EOS и запуске продукта BancorX. Напомним, что сейчас этот продукт уже поддерживает множество токенов стандарта ERC-20. Плюс, он использует собственный токен BNT для кроссплатформенных трансферов.

При этом платежная компания SendFriend, которую поддерживают в Mastercard и MIT, будет использовать технологию xRapid от Ripple до конца этого года.

Еще одна новость рынка — о производителе процecсоров и видеокарт AMID, который выпустит восемь новых устройств для майнинга.

И, наконец, криптовалюта Dash растет в цене на фоне запуска сервиса в Венесуэле. За последние 24 часа эта валюта подорожала примерно на 5%. И сейчас ее курс составляет около 168 долларов.

Такими были выходные для рынка криптовалют. Если хотите быть в курсе событий, следите за новостями на нашем сайте.