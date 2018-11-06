Курс альткоина растет

По мнению аналитиков, курс биткоин кэш растет. И происходит это в преддверии хардфорка, запланированного на следующую неделю.
Напомним, что хардфорк - это изменение протокола криптовалюты, в результате которого меняется структура блокчейна.
Крупные криптовалютные биржи, таки как Binance, Coinbase и OKEx, уже заявили, что поддержат хардфорк сети биткоин кэш.
По данным специалистов, состоятся он должен 15 ноября.
Тем временем, цена биткоин кэш продолжает расти. И за последние шесть дней она выросла на 33% - с 416 до 560 долларов.
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