Мошенники нашли способ получить биткоины

Хакеры взломали несколько Twitter-аккаунтов крупной компании.
От имени этой компании они и отправили сообщения об акции.
Суть "акции" заключалась в том, что людям должны были "просто так" раздать биткоины. Однако чтобы попасть в число счастливчиков, нужно было перечислить средства в криптовалюте. Об этом сообщает BBC News.
Поверив в акцию, пользователи перевели, в общей сложности, 170 тысяч долларов.
При этом, как утверждают СМИ, мошенники не просто обещали раздачу биткоинов, но и делали это от лица всемирно известного изобретателя, инвестора и предпринимателя Илона Маска.
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