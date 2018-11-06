Мошенники нашли способ получить биткоины

Хакеры взломали несколько Twitter-аккаунтов крупной компании.

От имени этой компании они и отправили сообщения об акции.

Суть "акции" заключалась в том, что людям должны были "просто так" раздать биткоины. Однако чтобы попасть в число счастливчиков, нужно было перечислить средства в криптовалюте. Об этом сообщает BBC News.

Поверив в акцию, пользователи перевели, в общей сложности, 170 тысяч долларов.

При этом, как утверждают СМИ, мошенники не просто обещали раздачу биткоинов, но и делали это от лица всемирно известного изобретателя, инвестора и предпринимателя Илона Маска.