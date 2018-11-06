Производитель майнингового оборудования привлек $80 миллионов

Производитель оборудования для майнинга биткоинов - Bitfury привлек 80 миллионов долларов на закрытом раунде.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию. Главным инвестором стал венчурный фонд Korelya Capital.

Кроме того, в раунде приняли участие южнокорейский интернет-гигант Naver Groupб азиатские фонды Macquarie Capital и Dentsu Inc., а также инвестиционная компания Armat Group, руководители фондов Jabre и Lian Group страховая группа MACSF и криптовалютный коммерческий банк Galaxy Digital Майка Новограца.

При этом восточноевропейский фонд прямых инвестиций - iTech Capital снова вложил средства в Bitfury. В планах компании - направить часть средств в расширение своего московского офиса.

Напомним, что Bitfury открыла подразделение в марте текущего года, уже в августе она арендовала офис в деловом центре "Москва-Сити".