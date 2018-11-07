Майнинг стал дороже, чем добыча золота

Американские ученые сравнили затраты электроэнергии на майнинг и добычу металлов.
Выяснилось, что добывать криптовалюту обходится дороже. Об этом заявили ученые Макс Краузе и Табет Толаймат.
Согласно исследованию, которое опубликовали в журнале Nature Sustainability, майнинг влечет за собой очень большие расходы энергии. Например, потребление энергии всей сети биткоина, по разным оценкам, варьируется от 4-5 ТВт-часов в год до 26 44 ТВт-часов в год и даже 46. Такие цифры сопоставимы с общими расходами электричества в Гонконге и Ирландии.
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