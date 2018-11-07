Крипторынок продолжит рост

Курсы основных криптовалют активно идут наверх.

По данным порталов, которые в режиме реального времени публикует курсы валют, за сутки курс биткоина вырос на 1,50%. Сейчас он составляет порядка 6,53 тысяч долларов.

При этом курс второй по популярности валюты — эфириума вырос на 3,24%, достигнув 219,9 долларов.

В то же время рипл за сутки подешевел на 2,07%. В настоящее время он стоит 0,529 долларов.

Однако чуть раньше и эта криптовалюта выросла в цене — на 10%. Как отмечали тогда аналитики, на это повлияло сразу несколько новостей. Например, сообщение о том, что канадская криптобиржа CoinField Exchange начала работу сразу в 61 стране.

Еще одна новость, которая позитивно сказалась на курсе, — платежная система SendFriend начала использовать технологию Ripple — xRapid.

И, наконец, представитель рипл заявил о планах компании расширяться на Ближнем Востоке. В частности, планируется открыть офис в Дубае.

По мнению специалистов, все это может повлиять на рост крипторынка и курс рипл, в частности.