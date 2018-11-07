В России планируют начать регулировать крипторынок

До конца 2018 года в России появятся нормы, которые будут регулировать статус цифровых активов.
Об этом журналистам рассказал глава комитет Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, нижняя палата парламента утвердит пакет законопроектов до конца декабря.
В настоящее время идет обсуждение, и мы пока не пришли к общему знаменателю. Но я рассчитываю, что в этом году примем законы, отметил Анатолий Аксаков.
Напомним, что пока правовой статус криптовалюты, ICO, майнинга пока не определен в России. В марте этого года в Госудму внесли три законопроекта, которые должны ликвидировать этот пробел и создать регулировать отрасли.
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