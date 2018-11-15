Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ripple зая­вляет о готовности поглотить SWIFT

Криптовалюты

На фоне непрекращающ­ихся, возможно беспо­чвенных, дискуссий о возможности отключе­ния SWIFT для России, привлекательным выг­лядит заявление гене­рального директора Ripple Брэд Гарлингха­ус (Brad Garlinghous­e) Bloomberg о техно­логии блокчейн и о взаимоотношениях с ме­ждународной системой межбанковских перев­одов SWIFT.

Гарлингхаус сказал, что несмотря на отри­цание представителей SWIFT ценности блок­чейна для трансграни­чных платежей, уже более сотни банков, подключенных к этой системе, подписали со­глашение с Ripple. "Недавно представители SWIFT заявили, что не видят блокчейн в качестве решения для межбанковских пере­водов. Мы заполучили уже больше сотни их клиентов, которые с этим не согласны", - заявил он. Компания в лице своего генд­иректора заявлет, что "то, что мы делаем ежедневно, на самом деле - захват SWIFT­". Ранее компания за­вляла о планах по из­менению глобальной финансовой системы https://crypto.pravd­a.ru/exchange/31-08-­2018/1392421-0/.

В начале ноября этого года появление слу­хов о партнерстве Ri­pple со SWIFT подтол­кнуло рост цены токе­нов, XRP взлетела. Од­нако, вскоре представ­ители SWIFT опроверг­ли информацию о том, что платформа будет использовать набор решений американского финтех-стартапа Ri­pple для осуществлен­ия международных пер­еводов.

SWIFT занимает моноп­ольно лидирующее мес­то в международных переводах, по крайней мере в тех странах, где действует легал­ьно. Более 40% расче­тов в системе провод­ятся через доллар СШ­А, около 35% - через евро. Доля трансгра­ничных переводов в криптовалюте не превы­шает 3% мировой экон­омики. Однако криптовалюты предоставляют уника­льную технологическую возможность для ба­нков и инвесторов пе­реводить деньги через границу практически без комиссий и в считанные секунды.

Ripple не только выс­тупает эмитентом одн­оименной криптовалют­ы, но и предлагает рынку блокчейн-продук­ты собственной разра­ботки для межбанковс­ких и трансграничных платежей, которые позволяют гораздо быс­трее и дешевле совер­шать транзакции. Гла­ва компании отметил, что "ценность цифро­вого актива в долгос­рочной перспективе отражает проблемы, ко­торые он решает".

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Обсудить
Актуальная аналитика
Мировая кооперация
Авось пронесет: Россия не готова к "драконовским санкциям"
Евросоюз
Бунт: Франция не хочет быть вассалом США
Ветеринария
Какие болезни подстерегают собаку осенью
Новости Все >
Ripple зая­вляет о готовности поглотить SWIFT
Ипотека с низким первым взносом должна остаться доступной — Греф﻿
Министр киберзащиты Японии не умеет пользоваться компьютером
Мосгоруд утвердил арест вице-премьера Крыма﻿
Саудовская Аравия казнит убийц Хашогги по шариату
Путин подтвердил готовность Японии к разделу Курил
Импланты в груди могут спровоцировать аутоиммунные болезни
Сибирскими учеными разработан "чудесный порошок" для очистки рек
Половину квартир в новостройках покупает молодежь﻿
Топ-10 городов России, в которых покупают больше подержанных машин
Читательский топ
Пастыри УПЦ спасли православие, Украину и Россию
Растения, которые должны быть в каждом доме
Синоптики: на Россию надвигается "снежный удар"
Эксперты: Россию ожидает валютный кризис
Украину призвали к походу на Москву
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Уфология и НЛО
Пилот после столкновения с НЛО над Ирландией: "Рад, что это видел не только я!"

Сразу несколько пилотов различных авиакомпаний стали свидетелями неопознанных летающих объектов. Записи разговоров пилотов с диспетчерами доступны на YouTube.

Пилот после столкновения с НЛО над Ирландией: "Рад, что это видел не только я!"
Соцсети: почему Трамп не подал руки Порошенко
Новости Европы
Соцсети: почему Трамп не подал руки Порошенко
Православие
Пастыри УПЦ спасли православие, Украину и Россию
Военные новости
Путин одобрил армию, которая будет воевать с Россией
Новости Европы
Соцсети: почему Трамп не подал руки Порошенко

По мнению многих, ничего сверхъестественного не произошло. Трампу, говорят они, тянуть руку Порошенко необязательно. И смешного в этом мало.

Соцсети: почему Трамп не подал руки Порошенко
Кремль оценил итоги выборов в ДНР и ЛНР
Бывший СССР
Кремль оценил итоги выборов в ДНР и ЛНР
Православие
Пастыри УПЦ спасли православие, Украину и Россию
Общество
СМИ обсудили возможность голодных бунтов в России
Кошелек
Депутат поделился впечатлениями от жизни на 3,5 тысячи рублей в месяц

Размер потребительской корзины и прожиточного минимума необходимо сильно увеличить.Такой вывод сделал депутат, решивший месяц питаться на 3500 рублей в месяц.

Депутат поделился впечатлениями от жизни на 3,5 тысячи рублей в месяц
Путин попросил Медведева понимать, какова реальная жизнь в России
Экономика
Путин попросил Медведева понимать, какова реальная жизнь в России
Военные новости
Глушила ли Россия GPS на месте учений НАТО
Здоровье
Врачи извлекли из желудка пациента раскрытую булавку без полостной операции
Любовь Степушова Авось пронесет: Россия не готова к "драконовским санкциям" Любовь Степушова Василий Амирджанов Бунт: Франция не хочет быть вассалом США Василий Амирджанов Соломон Соловьев Пистолет Стечкина решает вопросы - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
СМИ обсудили возможность голодных бунтов в России
Госдеп предупредил Россию о "драконовых" санкциях
Пилот после столкновения с НЛО над Ирландией: "Рад, что это видел не только я!"
Сибирскими учеными разработан "чудесный порошок" для очистки рек
Ленина предложили заменить в мавзолее резиновой куклой
Почему не работает послехакасская методичка
Путин попросил Медведева понимать, какова реальная жизнь в России
Пастыри УПЦ спасли православие, Украину и Россию
В Париже спасли львенка Путина из прокатной "Ламборджини"
Карточный расклад: четыре сбоку - ваших нет
Карточный расклад: четыре сбоку - ваших нет
Карточный расклад: четыре сбоку - ваших нет
Карточный расклад: четыре сбоку - ваших нет
Карточный расклад: четыре сбоку - ваших нет
Зачем США нужна паника на золотом рынке?
Зачем США нужна паника на золотом рынке?
Зачем США нужна паника на золотом рынке?
Зачем США нужна паника на золотом рынке?
Зачем США нужна паника на золотом рынке?
Зачем США нужна паника на золотом рынке?
История и современность Все >
Даниэль Дефо: перо сильнее кнута
Даниэль Дефо: перо сильнее кнута
Культуркампф Бисмарка: борьба "железного канцлера" против внутренней оппозиции
Культуркампф Бисмарка: борьба "железного канцлера" против внутренней оппозиции
Как США сравняли Токио с землей во время Второй мировой
Как США сравняли Токио с землей во время Второй мировой
Почему санкции не пугают желающих купить ЗРК С-400
Почему санкции не пугают желающих купить ЗРК С-400
Русские оружейники: Игорь Стечкин
Русские оружейники: Игорь Стечкин
В конгрессе усомнились в способности США выиграть войну с Россией или Китаем
В конгрессе усомнились в способности США выиграть войну с Россией или Китаем
Топ-4 затянувшихся гражданских войн
Топ-4 затянувшихся гражданских войн
Путин о мирном договоре с Японией: нужна серьезная проработка вопроса
Путин о мирном договоре с Японией: нужна серьезная проработка вопроса
Эксперты конгресса предупредили о возможном поражении США в конфликте с Россией или Китаем
Эксперты конгресса предупредили о возможном поражении США в конфликте с Россией или Китаем
СМИ: Экс-сотрудница «Новой газеты» вытащила на свет все скелеты издания
СМИ: Экс-сотрудница «Новой газеты» вытащила на свет все скелеты издания
Украинский военный о готовности ВСУ признать ДЛНР
Украинский военный о готовности ВСУ признать ДЛНР
Женское Все >
Пошаговая инструкция по пересадке фаленопсиса
Пошаговая инструкция по пересадке фаленопсиса
Обрезка и прищипка комнатных растений
Обрезка и прищипка комнатных растений
Аленький цветочек - гравилат
Аленький цветочек - гравилат
Выбираем сорта сладкого перца
Выбираем сорта сладкого перца
Мальва в саду
Мальва в саду
Как понять, что вы здоровы: основные показатели
Как понять, что вы здоровы: основные показатели
Чем опасны энергетические напитки
Чем опасны энергетические напитки
Какие женские знаки Зодиака способны защитить своего мужчину
Какие женские знаки Зодиака способны защитить своего мужчину
Сибирские ученые разработали новый порошок для очистки рек
Сибирские ученые разработали новый порошок для очистки рек
Анна Семенович "вступилась" за феминизм
Анна Семенович "вступилась" за феминизм
Развлекательное пространство для всей семьи открылось на Лубянке
Развлекательное пространство для всей семьи открылось на Лубянке
Максим Галкин опубликовал видео с Аллой Пугачевой
Максим Галкин опубликовал видео с Аллой Пугачевой
Ученые США лоббируют интересы производителей алкоголя
Ученые США лоббируют интересы производителей алкоголя
Потенция мужчин страдает от пяти чашек кофе в день
Потенция мужчин страдает от пяти чашек кофе в день
Мужское Все >
Ожирение у подростком может провоцировать рак
Ожирение у подростком может провоцировать рак
Черноморскую кефаль можно собирать, как грибы
Черноморскую кефаль можно собирать, как грибы
11 вещей, которым нет места в ванной
11 вещей, которым нет места в ванной
Как очистить ковер от застарелых пятен в домашних условиях?
Как очистить ковер от застарелых пятен в домашних условиях?
Самая дорогая комната в доме
Самая дорогая комната в доме
Как сделать съемную квартиру уютной?
Как сделать съемную квартиру уютной?
Как подготовить свой дом к зиме
Как подготовить свой дом к зиме
Золотая 5-ка спортивного питания
Золотая 5-ка спортивного питания
Применяем травы с умом! 87 трав: показания и противопоказания
Применяем травы с умом! 87 трав: показания и противопоказания
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Шуйская икона Божией Матери: спасающая от всякой болезни
Шуйская икона Божией Матери: спасающая от всякой болезни
Пастыри УПЦ спасли православие, Украину и Россию
Пастыри УПЦ спасли православие, Украину и Россию
Какие болезни подстерегают собаку осенью
Какие болезни подстерегают собаку осенью
Рыбаков из Татарстана наказали за хвастовство
Рыбаков из Татарстана наказали за хвастовство
История о 86 шпицах, или О жестком обращении с животными
История о 86 шпицах, или О жестком обращении с животными
Подбираем змею с подходящим темпераментом
Подбираем змею с подходящим темпераментом
Пауки-птицееды: долгожители, санитары, деликатес
Пауки-птицееды: долгожители, санитары, деликатес
Акула запрыгнула на палубу рыбацкого судна
Акула запрыгнула на палубу рыбацкого судна
Глобальное потепление: почему о нем важно знать
Глобальное потепление: почему о нем важно знать
Новогодняя обложка Космополитан с Бузовой
Новогодняя обложка Космополитан с Бузовой
Великая и неведомая тайна Пифагора
Великая и неведомая тайна Пифагора
Вопреки разуму: удивительные законы психики
Вопреки разуму: удивительные законы психики
У острова Уайт-Айленд нашли загадочное существо
У острова Уайт-Айленд нашли загадочное существо
Еда никак не влияет на акне
Еда никак не влияет на акне
Место силы по фэн-шуй для каждого
Место силы по фэн-шуй для каждого
Бывший СССР
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном

В последние дни армянские СМИ муссируют тему военной помощи Армении со стороны России в случае агрессии, связывая это с нагорно-карабахской проблемой. Дмитрий Савельев, руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, убежден, что не следует тенденциозно толковать то или иное выступление официальных лиц, превращая его в политическую спекуляцию.

Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
Политолог: украинцы перестают верить в сказки хунты
Новости Украины
Политолог: украинцы перестают верить в сказки хунты
"Рука Москвы" ухватила австрийский "бундесхеер"
Новости Европы
"Рука Москвы" ухватила австрийский "бундесхеер"
Москва упрочила свои позиции в ЛДНР после выборов
Бывший СССР
Москва упрочила свои позиции в ЛДНР после выборов
Силовики назначили "день икс" политике Меркель
Евросоюз
Силовики назначили "день икс" политике Меркель
Представитель "Талибана"* надеется чаще бывать в Москве
Центр. Азия
Представитель "Талибана"* надеется чаще бывать в Москве
Власти Польши прошли с неофашистами в марше независимости
Евросоюз
Власти Польши прошли с неофашистами в марше независимости
Эксперт: Украина разослала "керченских стрелков" по всей России
Новости Украины
Эксперт: Украина разослала "керченских стрелков" по всей России
Главная претензия Запада: "Россия не делает то, что ей говорят"
Мир. Новости мира
Главная претензия Запада: "Россия не делает то, что ей говорят"
США попытались заставить Россию отменить выборы в ЛДНР
Новости Украины
США попытались заставить Россию отменить выборы в ЛДНР
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ