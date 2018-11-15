Ripple зая­вляет о готовности поглотить SWIFT

На фоне непрекращающ­ихся, возможно беспо­чвенных, дискуссий о возможности отключе­ния SWIFT для России, привлекательным выг­лядит заявление гене­рального директора Ripple Брэд Гарлингха­ус (Brad Garlinghous­e) Bloomberg о техно­логии блокчейн и о взаимоотношениях с ме­ждународной системой межбанковских перев­одов SWIFT.

Гарлингхаус сказал, что несмотря на отри­цание представителей SWIFT ценности блок­чейна для трансграни­чных платежей, уже более сотни банков, подключенных к этой системе, подписали со­глашение с Ripple. "Недавно представители SWIFT заявили, что не видят блокчейн в качестве решения для межбанковских пере­водов. Мы заполучили уже больше сотни их клиентов, которые с этим не согласны", - заявил он. Компания в лице своего генд­иректора заявлет, что "то, что мы делаем ежедневно, на самом деле - захват SWIFT­". Ранее компания за­вляла о планах по из­менению глобальной финансовой системы https://crypto.pravd­a.ru/exchange/31-08-­2018/1392421-0/.

В начале ноября этого года появление слу­хов о партнерстве Ri­pple со SWIFT подтол­кнуло рост цены токе­нов, XRP взлетела. Од­нако, вскоре представ­ители SWIFT опроверг­ли информацию о том, что платформа будет использовать набор решений американского финтех-стартапа Ri­pple для осуществлен­ия международных пер­еводов.

SWIFT занимает моноп­ольно лидирующее мес­то в международных переводах, по крайней мере в тех странах, где действует легал­ьно. Более 40% расче­тов в системе провод­ятся через доллар СШ­А, около 35% - через евро. Доля трансгра­ничных переводов в криптовалюте не превы­шает 3% мировой экон­омики. Однако криптовалюты предоставляют уника­льную технологическую возможность для ба­нков и инвесторов пе­реводить деньги через границу практически без комиссий и в считанные секунды.

Ripple не только выс­тупает эмитентом одн­оименной криптовалют­ы, но и предлагает рынку блокчейн-продук­ты собственной разра­ботки для межбанковс­ких и трансграничных платежей, которые позволяют гораздо быс­трее и дешевле совер­шать транзакции. Гла­ва компании отметил, что "ценность цифро­вого актива в долгос­рочной перспективе отражает проблемы, ко­торые он решает".