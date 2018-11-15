На фоне непрекращающихся, возможно беспочвенных, дискуссий о возможности отключения SWIFT для России, привлекательным выглядит заявление генерального директора Ripple Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) Bloomberg о технологии блокчейн и о взаимоотношениях с международной системой межбанковских переводов SWIFT.
Гарлингхаус сказал, что несмотря на отрицание представителей SWIFT ценности блокчейна для трансграничных платежей, уже более сотни банков, подключенных к этой системе, подписали соглашение с Ripple. "Недавно представители SWIFT заявили, что не видят блокчейн в качестве решения для межбанковских переводов. Мы заполучили уже больше сотни их клиентов, которые с этим не согласны", - заявил он. Компания в лице своего гендиректора заявлет, что "то, что мы делаем ежедневно, на самом деле - захват SWIFT". Ранее компания завляла о планах по изменению глобальной финансовой системы https://crypto.pravda.ru/exchange/31-08-2018/1392421-0/.
В начале ноября этого года появление слухов о партнерстве Ripple со SWIFT подтолкнуло рост цены токенов, XRP взлетела. Однако, вскоре представители SWIFT опровергли информацию о том, что платформа будет использовать набор решений американского финтех-стартапа Ripple для осуществления международных переводов.
SWIFT занимает монопольно лидирующее место в международных переводах, по крайней мере в тех странах, где действует легально. Более 40% расчетов в системе проводятся через доллар США, около 35% - через евро. Доля трансграничных переводов в криптовалюте не превышает 3% мировой экономики. Однако криптовалюты предоставляют уникальную технологическую возможность для банков и инвесторов переводить деньги через границу практически без комиссий и в считанные секунды.
Ripple не только выступает эмитентом одноименной криптовалюты, но и предлагает рынку блокчейн-продукты собственной разработки для межбанковских и трансграничных платежей, которые позволяют гораздо быстрее и дешевле совершать транзакции. Глава компании отметил, что "ценность цифрового актива в долгосрочной перспективе отражает проблемы, которые он решает".
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