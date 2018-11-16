American Experss (AmEx) подал заявку в UPSTO на патентование разработки на блокчейне по получению и расшифровке снимков счетов для сопоставления их с электронными записями.
Система позволяет пользователю сделать фотографию счета на мобильный телефон. Затем компьютер распознает информацию на изображении с помощью "оптического распознавания символов" и сопоставляет эту информацию с "соответствующими записями", например с историей транзакций. Хранить информацию можно в любых базах данных, включая "реляционные, иерархические, графические и прочие", а также в блокчейне.
"Структура блокчейна может включать распределенную базу данных, которая поддерживает растущий список записей. Блокчейн может предоставить улучшенную безопасность так как каждый блок может хранить отдельные транзакции и результаты любых вычислений в блокчейне", - сказано в патентной заявке.
Патент заявлен от дочерней фирмы AmEx American Express Travel Related Services и называется "сопоставление цифровых копий с соответствующими записями" и описывает новый метод получения, записи и передачи данных счета.
Весной AmEx подал в патентное бюро США заявку на патент способа обработки платежей, при котором деньги сначала отправляется в специальную блокчейн-систему, после чего алгоритмы на основе многофакторного анализа определяют, одобрить или отклонить перевод. При получении одобрения система автоматически обрабатывает платеж и вносит изменения в балансы получателя и отправителя денег в их цифровых кошельках. Платежи обрабатываться без участия третьих сторон и скорость транзакций растет https://crypto.pravda.ru/19-03-2018/1376100-crypto-0/.
Летом American Express Travel Related Services подала заявку на патент на разработанную модель подтверждения транзакций, основанной на технологии блокчейн. Суть модели - ускорение "подтверждений платежей, включая сумму транзакции и идентификатор продавца". AmEx планирует предоставлять "ограниченное" количество вариантов для получения качественных доказательств того, что платежи происходят между торговцами и их клиентами "вне квитанции или билета" https://crypto.pravda.ru/17-07-2018/1389152-crypto-0/.
Ранее AmEx подала заявку на получение патента, связанного с системой вознаграждения клиентов. Компания завершила испытания программы вознаграждения Membership Rewards для держателей карт, используя технологию блокчейна от проекта Hyperledger, партнерство с которым было заключено в январе этого года https://crypto.pravda.ru/17-07-2018/1389152-crypto-0/.
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