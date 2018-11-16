ICO привлекли в 2014-2018 годах 19,4 млрд евро

ICO-проекты привлекли в 2014-2018 годах 19,4 млрд евро - такие данные содержатся в отчете Финансового регулятора Франции (AMF).

В докладе процедура ICO описывается как "маргинальный" метод финансирования. В отчете отмечается высокая степень централизации капитала в секторе ICO - 17 проектов около 40% от общей суммы вложенных средств.

AMF отмечает ускорение развития сектора ICO за последние два года. Так, в 2017 году с помощью первичного предложения токенов было привлечено 5,6 млрд евро ($6,3 млн), за 9 месяцев 2018 года сумма вложенных в ICO средств увеличилась на 13,4 млрд евро ($15,1 млрд).

По мнению регулятора, французские ICO "составляют скромную долю этого нового типа финансирования" - 15 проектов собрали в общей сложности 89 млн евро ($100,5 млн), что составляет всего 0,46% от общей суммы, полученной мировой индустрией ICO.

Большинство ICO сосредоточены на блокчейне и торговых приложениях, но отмечается и переток в другие секторы экономики. AMF отмечает, что большинство предстоящих ICO-проектов ранее привлекали финансирование через "традиционные методы", а их организаторы находились преимущественно в США.

Регулятор уверен, что ключевыми факторами успеха ICO являются надежность и прозрачность. В докладе также подчеркивается важность надлежащего регулирования ICO. "Учитывая международный характер ICO и разнообразие подходов к регулированию на уровне каждой страны нужно быть бдительными из-за наличия разногласий. В этом контексте международное и европейское сотрудничество имеет важное значение для идентификации мошенничества и разработки согласованных нормативных рамок", - подчеркнул регулятор.