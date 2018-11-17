В Японии управление криптокошельками назвали финансовой услугой

Агентство финансовых услуг (FSA) Японии представило план регулирования рынка услуг операторов криптовалютных кошельков.

На девятом заседании контрольной группы FSA по исследованию криптовалюты участники определили, что компании, занимающиеся криптовалютной деятельностью в Японии, такой как покупка и продажа цифровых валют, должны регистрироваться в качестве криптовалютной биржи в FSA в соответствии с действующим законодательством страны. "Кошельки похожи на банковские счета, которые хранят виртуальные валюты. Поставщики услуг криптовалютного кошелька обрабатывают большие объемы виртуальных валют, как и биржевые компании, деятельность которых соответствует определенным законам и правилам".

Решение о применении действующего законодательства до принятия новых законов о криптовалюте обусловлено тем, что поставщики услуг кошельков не покупают и не продают криптовалюты, а просто управляют ими и передают их клиентам. То есть обслуживают расчеты, поэтому финансовое регулирование необходимо. План, представленный на заседании, ориентирован на поставщиков услуг, а не на производителей аппаратных кошельков или разработчиков программного обеспечения для них (многие кошельки существуют только в виде кода и не имеют определенного управляющего или компании, стоящих за ними). "Правила работы с кошельком будут соответствовать международным стандартам по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма, установленным Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF). Мы рассмотрим стандарты FATF, в том числе их рекомендации, касающиеся криптовалютных бирж, поставщиков услуг криптовалютных кошельков и эмитентов ICO", - сообщает FSA.

Группа также обсудила риски, связанные с услугами кошельков, таких как похищение средств во время кибератак, сбои работы кошельков и отмывание денег. Меры регулирования включают в себя обслуживание систем внутреннего контроля, отдельное управление криптовалютами, принадлежащими поставщикам услуг и клиентам, аудиты финансовой отчетности, публикацию политик компаний в случае кражи средств в результате взлома и удержание средств для погашения.

"Также обсуждалось время, необходимое для перехода на новые правила. Только после этого поставщики услуг смогут создавать новые кошельки, привлекать клиентов или выпускать монеты. Кроме того, они должны размещать на своих сайтах уведомления о статусе их регистрации. Те, кто отказывается регистрироваться, должны заявить на своих сайтах, что бизнес будет закрыт", - говорится в протоколе заседания контрольной группы FSA по исследованию криптовалюты.