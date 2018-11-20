Tkeycoin новый тренд в инвестициях

Команда Tkeycoin при поддержке компании TKEY DMCC начала деятельность в правовом поле многопрофильного центра товарной торговли DMCC (ОАЭ). Вхождение российского блокчейн проекта в систему престижной международной зоны оценивается экспертами как возможность закрепиться среди лидеров мировой криптовалютной индустрии.

Не так давно Tkeycoin открыл офис и исследовательский центр в Дубае по соседству с представительствами крупнейших IT-компаний мира. В октябре TKEY DMCC и Tkeycoin получили официальный DUNS-номер международной идентификации в мировом каталоге глобальных корпораций Dun & Bradstreet. Теперь, в качественно новой ситуации, разработчики Tkeycoin смогут существенно увеличить своё присутствие на рынках Европы, Ближнего Востока и в странах Азиатско- Тихоокеанского региона.

Активная техническая и научная работа Tkeycoin не осталась незамеченной крупными инвесторами, как правило, вкладывающими деньги в быстрорастущие инновационные проекты и перспективные криптовалюты. С учётом этого фактора российские разработчики планируют провести дополнительную эмиссию, чтобы нарастить объём привлекаемых частных вложений до $100 000 000.

Системный анализ рынка и оценка возможностей для долгосрочного развития блокчейн-платформы Tkeycoin дали основания для пересмотра прогноза по цене криптовалюты TCD на 2019 - 20 годы до $450, с последующим повышением прогнозной стоимости.

Курирующая российский проект компания TKEY DMCC нацелена расширять границы применения разработок Tkeycoin. Это касается технологий защищённого хранения и мгновенной передачи данных, мобильных и международных платежей, уникального программного комплекса генерации цифровой валюты без специального оборудования. По мнению представителей компании, для привлечения финансирования проекта до целевого объёма потребуется не более года.

Аргументом тому служит направленность технологий Tkeycoin на реальное применение в жизни обычных людей, в работе государственных ведомств, финансовых и муниципальных учреждений, коммерческих предприятий и общественных организаций. Это направление интересно инвесторам, поскольку в пользу легализации блокчейна высказываются всё больше стран, а это значит, что технологии Tkeycoin будут востребованы и обеспечат хороший доход вкладчикам.