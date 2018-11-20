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Аукционный дом продаёт картины с помощью блокчейна

Криптовалюты

Блокчейн помимо регистрации авторских прав и подтверждения подлинности камней и металлов в ювелирном деле стали применять и в аукционном деле.

Аукционный дом Christie's выручил  от продажи коллекции Барни А. Эбсворта более $317 млн. Торги были проведены в партнерстве с технологическим провайдером Artory, фокусирующемся на сфере искусства, а также с использованием управляемого блокчейна для размещения информации об аукционе.

Было поставлено несколько ценовых рекордов в ходе этих торгов. По меньшей мере тринадцать аукционных предметов искусства, среди которых Картина "Китайское рагу" Эдварда Хоппера (Edward Hopper) была продана за $ 91 тыс. Так же были проданы Работы Джексон Поллок (Jackson Pollock), Виллем де Кунинг (William de Kooning), Чарльз Демут (Charles Demuth) и Джорджия О'Кифф (Georgia O'Keeffee), входившие ранее в уникальную коллекцию Эбсворта.

В ходе аукционных торгов 42 произведения искусства были проданы с открытых торгов, а детали продаж и атрибуция были записаны в управляемый блокчейн The Registry, который фиксирует всю значительную информацию в жизненном цикле художественных работ, такую как продажи, конечная цена, даты аукциона, название, реставрации и кражи. Единственная информация, которая не заносится в блокчейн - это личность владельцев, так как аукционный дом Christie's гарантирует строгое соблюдение конфиденциальности коллекционеров и инвесторов.

Потенциальные покупатели получают надежную цифровую историю произведения искусства, которое они покупают. Это гарантирует, что они не потеряют деньги, приобретя подделку. Каждый раз, когда произведение продается, создается цифровой сертификат, который повышает уверенность покупателя и помогает Christie's обеспечить продажу исключительно оригинальных работ.

В четверг новая партия из 49 произведений коллекции Барни А. Эбсворта, описанная как "самая важная частная коллекция американского искусства 20-го века", будет выставлена на аукцион. При этом блокчейн Artory вновь будет использован для записи информации о сделках.

Третьяковская галерея запускает блокчейн-проект, в рамках которого она оцифрует коллекцию на частные пожертвования пользователей платформы, что позволит получить доступ к экспонатам галереи из любой точки мира.

Фото https://www.christies.com

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