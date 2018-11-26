Фондовая биржа Щвейцарии запустила криптовалютный проект

Швейцарская Фондовая биржа SIX дала согласие на запуск Amun Crypto ETP, который сформирован на базе пяти первых по объему капитализации криптовалют.

Продукт станет доступен на фондовой бирже SIX под тикером "Hodl", а его ценообразование будет аналогично индексному. На лайткоин будет приходиться 2,74%, Bitcoin Cash (в связи с недавним хардфорком сети, скорее всего, будет использоваться Bitcoin ABC, хотя пока неизвестно какая монета займет лидирующую позицию в плане хешрейта) - 3,74%, эфир - 16,39%, а Ripple, который с недавних пор, согласно данным CoinMarketCap, занимает вторую строчку по капитализации - 29%. На биткоин будет приходиться около 50% инвестиций. Комиссионная ставка за управление активами составит 2,5% годовых.

Действия официальных институтов показывают высокий интерес инвесторов к данным инструментам и продуктам, а также готовят фактическую базу для формирования правового поля для работы с цифровыми активами. Кроме того, включение данных о криптоиндексах в основные финансовые информационные ленты и терминалы позволяет привлечь интерес к работе с данными активами крупнейших институциональных инвесторов.

Напомним, этим летом Bloomberg представил свой индекс Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) совместно с компанией по управлению цифровыми активами Galaxy Digital Capital Management LP, основанной миллиардером-инвестором Майклом Новограцем (Michael Novogratz).

В настоящее время Bloomberg Terminal также отслеживает цены на биткоин, риппл, лайткоин и эфир, используя данные американских криптобирж. Криптоиндексы открыли также и другие авторитетные финансовые институты.

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