Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Минюст США не исключает манипулирование ценами на Bitfinex

Криптовалюты

Минюст США расследует возможность манипулирования криптовалютой Tether во время ралли биткоина в конце 2017 года, сообщает Bloomberg.

Федеральные прокуроры считают, что проведенное ими расследование указывает на "широкий криминальный след в криптоваютах" и они утвердились в своем подозрении, что запутанная сеть с использованием Bitcoin, Tether и криптообмена Bitfinex, возможно, использовалась для незаконного манипулирования ценами, сказали три осведомленных источника.

Минюст считает, что важным поводом для подозрения является тот факт, что Bitfinex управляет та же команда, что и Tether Ltd. (одноименная компания со штаб-квартирой в Гонконге).

Некоторые трейдеры, как и академические ученые, предупреждали, что по их наблюдению, Tether используют для активной покупки биткоинов в моменты критического снижения их цены для поддержания тренда роста биткоина. Джиль ван дер Велде (JL van der Velde) главный исполнительный директор Tether Ltd. и Bitfinex ранее отклонял такие обвинения. Руководство Bitfinex и привлеченные для консультирования юридические компании по криптообмену и Tether Ltd. не отвечали на телефонные звонки и электронные письма информационного агентства.

Минюст также обращает внимание на то, что Tether Ltd. и Bitfinex получили повестку в прошлом году от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) о предоставлении необходимых документов для снятия подозрений в манипулировании ценой. Данных об ответах компаний не представлено.

Пока рано говорить о том, что государственные чиновники считают действия кого-либо персонально или какую-либо компанию незаконными, а также о нелегальности действий в период ноябрь-декабрь 2017 года, имевших место на Bitfinex. Ни министерство юстиции, ни CFTC не обвиняют кого-либо в правонарушениях, и власти, по итогам расследования, могут заключить, что ничего незаконного не произошло. Так было неоднократно в отношении действий торговых площадок, банков и трейдеров и по фиатным сделкам.

Однако были случаи и обратного решения - по итогам кризисов 2008 и 2014 года некоторые банки и финансовые компании в настоящее время платят многомиллиардные штрафы. Сейчас, ссылаясь на незавершенность расследования, представители Департамента юстиции и CFTC отказались от комментариев.

Криптовалютные обменные операции привлекли внимание инвесторов в 2017 году, когда биткоин вырос до рекордного уровня около $20 тыс. в декабре прошлого года. Затем, в 2018 году биткоин постепенно снижался и достиг уровня ниже $ 4,225 в этот вторник. Год назад многие на Уолл-стрит пришли к выводу, что рынок был причудой инвесторов, соскучившихся по новым торговым идеям. Однако теперь все больше участников рынка считают, что именно из-за нерегулирования зоны криптовалют вероятность мошенничества очень велика. 

Именно изучением причин галопирующего роста цены биткоина в 2017 году и обусловлено внимание исследователей из Минюста США - был ли резкий рост цифровых токенов исключительно обусловлен фактическим спросом или был частично развязан рыночными трюками.

Совместно с CFTC прокуроры изучали ряд торговых стратегий, в том числе спуфинг (незаконная практика наводнения рынка фальшивыми заказами, чтобы обмануть других трейдеров в покупке или продаже). Существует подозрение, что Tether (объявлено, что он привязан к доллару США и гарантирован неприкосновенным запасом фиатной валюты) широко используется трейдерами для ставок на ценовые движения для сделок по другим криптовалютам. 

Tether Ltd. заверяет, что для каждой выпущенной ею цифровой монеты она резервирует 1 доллар в банке. Однако некоторые инвесторы сомневаются в этом утверждении. CFTC запросил у компании подтверждение, что токены поддерживаются резервом в долларах США. Департаментом юстиции со своей стороны обращает внимание на то, что Tether Ltd. выводит новые монеты на рынок преимущественно через Bitfinex, и видит в этом возможность сговора.

Если следовать утверждениям, сделанным в июне профессорами Университета Техаса Джона Гриффина и Амина Шамса то следует признать, что с точки зрения академической науки об экономике Tether представляет собой образец манипулирования и спекулирования на биткоине.

Они утверждали, что Tether был использован для покупки биткоина в решающие периоды, и что около половины прибыли Bitcoin на 1400% в прошлом году были связаны с такими транзакциями. Гриффин проинформировал CFTC о своих выводах в начале этого года. Ван дер Вельде оспаривал выводы их исследования, заявили, что "Выдача выпуски Tether не были использованы для поддержки цены биткоина или любой другой монеты/токена на Bitfinex".

В начале осени Bitfinex приостанавливало торги, объясняя это техническими причинами https://crypto.pravda.ru/03-09-2018/1392490-crypto-0/ и опровергала слухи о своем банкротстве https://crypto.pravda.ru/news/08-10-2018/1395322-criptobirzha-0/

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Обсудить
Актуальная аналитика
Домашние животные
Если у вас нет собаки: несколько аргументов в пользу экзотического питомца
Овощи
Шесть овощей, которые можно вырастить на подоконнике
Евросоюз
Французы задумались: Трамп затеял у них "цветную революцию"?
Новости Все >
Наследственность не влияет на долголетие
Исследователи из Оксфорда разрабатывают технологию, заменяющую плохие воспоминания
В Китае из-за гибели рыбы остановили строительство моста
Женщины в европейских странах стали жить меньше
Певец Шура стал жертвой черных риэлторов
Пилот пассажирского самолёта проспал посадку
Допинг не помог: либеральные журналисты отметили унылый фуршет Ходорковского
Агентства недвижимости и рекламные агентства приглашаются к участию в Move Realty Awards
Провинциальный пенсионер подал в суд на Россию за "Запорожец"
Минюст США не исключает манипулирование ценами на Bitfinex
Читательский топ
Готовность к поражению: Украина подняла всю армию и СБУ
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Украина на военном положении — что дальше
Керченский кризис может перерасти в войну — эксперт
Французы задумались: Трамп затеял у них "цветную революцию"?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Украина против России: причины и последствия Крымского кризиса

По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе

Украина против России: причины и последствия Крымского кризиса
Business Insider: США готовы на все ради российских С-400
Военные новости
Business Insider: США готовы на все ради российских С-400
Новости Украины
На улицах Киева появились оскорбляющие Тимошенко плакаты
Происшествия
Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море
Новости Украины
Украина на военном положении — что дальше

Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.

Украина на военном положении — что дальше
Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море
Происшествия
Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море
Новости Европы
Украина и Латвия объединяют усилия по противодействию России
Происшествия
Украинские корабли вторглись на территорию РФ
Экономика
Незаконная масштабная вырубка угрожает лесам России

В скором времени в России могут пропасть 40 миллионов гектаров леса. В СССР он назывался лесным фондом и охранялся, а сегодня никому не нужен.

Незаконная масштабная вырубка угрожает лесам России
Главный алкоголик планеты Билл Уилсон умер от сигарет
Новости медицины
Главный алкоголик планеты Билл Уилсон умер от сигарет
Новости Украины
Готовность к поражению: Украина подняла всю армию и СБУ
Происшествия
В Польше против гражданина Украины завели уголовное дело из-за трезубца на авто
Любовь Степушова Французы задумались: Трамп затеял у них "цветную революцию"? Любовь Степушова Руслан Веснянко Чем занята голова у украинских политиков Руслан Веснянко Соломон Соловьев Буратино и Пиноккио. Два Стрельца одинаковых с лица - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Керченский кризис может перерасти в войну — эксперт
Почему Россия не Франция: как нация восстает против цен на бензин
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море
США готовят журналистов к "правильному освещению" украинских выборов-2019
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Французы задумались: Трамп затеял у них "цветную революцию"?
Почему Россия не Франция: как нация восстает против цен на бензин
Французы задумались: Трамп затеял у них "цветную революцию"?
Чем занята голова у украинских политиков
Роскосмос признал выход из строя двух спутников
Готовность к поражению: Украина подняла всю армию и СБУ
Роскосмос признал выход из строя двух спутников
Роскосмос признал выход из строя двух спутников
Допинг не помог: либеральные журналисты отметили унылый фуршет Ходорковского
Провинциальный пенсионер подал в суд на Россию за "Запорожец"
Чем занята голова у украинских политиков
История и современность Все >
Феликс Дзержинский - символ революционной стойкости и идеализма
Феликс Дзержинский - символ революционной стойкости и идеализма
Благотворительный фонд "Подсолнух": как меняется отношение общества к инвалидам
Благотворительный фонд "Подсолнух": как меняется отношение общества к инвалидам
Русский след в истории создания американских самолетов-невидимок "Стелс"
Русский след в истории создания американских самолетов-невидимок "Стелс"
Керченский кризис может перерасти в войну — эксперт
Керченский кризис может перерасти в войну — эксперт
Украина против России: причины и последствия Крымского кризиса
Украина против России: причины и последствия Крымского кризиса
Россия может приступить к созданию танка с электромагнитной пушкой
Россия может приступить к созданию танка с электромагнитной пушкой
Германия увеличивает численность своей армии
Германия увеличивает численность своей армии
Екатерина Дашкова - женщина, достойная удивления
Екатерина Дашкова - женщина, достойная удивления
Лукашенко раскритиковал новое правительство Белоруссии
Лукашенко раскритиковал новое правительство Белоруссии
Чиновница предложила "чпокнуть как животное" пенсионера
Чиновница предложила "чпокнуть как животное" пенсионера
Охотники случайно нашли ступень "Союза" в тайге
Охотники случайно нашли ступень "Союза" в тайге
Женское Все >
Устанавливаем систему грозозащиты
Устанавливаем систему грозозащиты
Как улучшить цветение пиона
Как улучшить цветение пиона
Цветная капуста: секреты успешного выращивания
Цветная капуста: секреты успешного выращивания
Ошибки ухода за орхидеями
Ошибки ухода за орхидеями
Настоящий бальный зал под открытым небом
Настоящий бальный зал под открытым небом
В каких случаях приходится удалять зубы, и что нужно знать об удалении зубов мудрости
В каких случаях приходится удалять зубы, и что нужно знать об удалении зубов мудрости
Исследователи США установили связь между астмой и ожирением
Исследователи США установили связь между астмой и ожирением
Женский гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря для всех знаков Зодиака
Женский гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря для всех знаков Зодиака
Новые 90-е могут наступить не только в мире моды
Новые 90-е могут наступить не только в мире моды
При глобальном потеплении 60% России растает
При глобальном потеплении 60% России растает
Собаки могут быть локаторами заболеваний
Собаки могут быть локаторами заболеваний
Любовный гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря для всех знаков Зодиака.
Любовный гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря для всех знаков Зодиака.
Причины возникновения пигментных пятен
Причины возникновения пигментных пятен
Как не потерять зрение и работу
Как не потерять зрение и работу
Мужское Все >
Представитель редких морских видов - рыба-пила
Представитель редких морских видов - рыба-пила
Смелая рыба - рыбаку подарок
Смелая рыба - рыбаку подарок
11 вещей, на которые стоит смотреть при покупке дома
11 вещей, на которые стоит смотреть при покупке дома
Шаги к чистоте: как быстро навести порядок
Шаги к чистоте: как быстро навести порядок
Как грамотно выбрать шпаклёвку?
Как грамотно выбрать шпаклёвку?
Потрясающие душевые кабины для маленьких ванных комнат. Часть 1
Потрясающие душевые кабины для маленьких ванных комнат. Часть 1
Своими руками. Подиум для вашего малыша - довольны все!
Своими руками. Подиум для вашего малыша - довольны все!
Набор массы: наедаем или нарабатываем?
Набор массы: наедаем или нарабатываем?
Тренировка сердца и развитие выносливости
Тренировка сердца и развитие выносливости
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Епископ-оппозиционер назвал руководство РПЦ "антихристами"
Епископ-оппозиционер назвал руководство РПЦ "антихристами"
Эксперт: цель Ватикана и США - расколоть православие
Эксперт: цель Ватикана и США - расколоть православие
Если у вас нет собаки: несколько аргументов в пользу экзотического питомца
Если у вас нет собаки: несколько аргументов в пользу экзотического питомца
Три причины завести экзотического питомца
Три причины завести экзотического питомца
Попугай вылетел в окно: что делать?
Попугай вылетел в окно: что делать?
Стресс у собак: симптомы, которые мы не замечаем
Стресс у собак: симптомы, которые мы не замечаем
Прогулка с домашним хорьком: правильно и полезно
Прогулка с домашним хорьком: правильно и полезно
Черные дыры: что мы знаем об этом удивительном явлении?
Черные дыры: что мы знаем об этом удивительном явлении?
Отказ от пластиковых пакетов: почему стоит быть в тренде
Отказ от пластиковых пакетов: почему стоит быть в тренде
Chanel откроет пространство в универмаге «Цветной»
Chanel откроет пространство в универмаге «Цветной»
Смертельно опасные белки-прионы обитают в глазах человека
Смертельно опасные белки-прионы обитают в глазах человека
Рыбак «научил» червя кричать
Рыбак «научил» червя кричать
Ученые: кости в организме растут сами по себе
Ученые: кости в организме растут сами по себе
Лик Земли меняется… Останется ли на ней место человеку?
Лик Земли меняется… Останется ли на ней место человеку?
Дима Билан закончил ремонт в новой квартире
Дима Билан закончил ремонт в новой квартире
Новости Европы
Почему Россия не Франция: как нация восстает против цен на бензин

Во Франции беспорядки по поводу минимального повышения цен на бензин и дизельное топливо приобрели эпические масштабы. В России цена взлетает на 10% - и тишина

Почему Россия не Франция: как нация восстает против цен на бензин
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Новости Украины
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Политолог: Если бы у нас не было ядерного оружия, нас бы давно бомбили
Новости Украины
Политолог: Если бы у нас не было ядерного оружия, нас бы давно бомбили
Убийство Кеннеди - ритуал иллюминатов?
США и Канада. Новости и аналитика
Убийство Кеннеди - ритуал иллюминатов?
Америка никогда не накажет саудитов, иначе погибнет
Ближний Восток
Америка никогда не накажет саудитов, иначе погибнет
Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги
Новости Украины
Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
"Сан-Хуан": Родственники погибших обвиняют правительство во лжи
Южная Америка
"Сан-Хуан": Родственники погибших обвиняют правительство во лжи
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Азия
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Южная Азия
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ