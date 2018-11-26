Минюст США не исключает манипулирование ценами на Bitfinex

Минюст США расследует возможность манипулирования криптовалютой Tether во время ралли биткоина в конце 2017 года, сообщает Bloomberg.

Федеральные прокуроры считают, что проведенное ими расследование указывает на "широкий криминальный след в криптоваютах" и они утвердились в своем подозрении, что запутанная сеть с использованием Bitcoin, Tether и криптообмена Bitfinex, возможно, использовалась для незаконного манипулирования ценами, сказали три осведомленных источника.

Минюст считает, что важным поводом для подозрения является тот факт, что Bitfinex управляет та же команда, что и Tether Ltd. (одноименная компания со штаб-квартирой в Гонконге).

Некоторые трейдеры, как и академические ученые, предупреждали, что по их наблюдению, Tether используют для активной покупки биткоинов в моменты критического снижения их цены для поддержания тренда роста биткоина. Джиль ван дер Велде (JL van der Velde) главный исполнительный директор Tether Ltd. и Bitfinex ранее отклонял такие обвинения. Руководство Bitfinex и привлеченные для консультирования юридические компании по криптообмену и Tether Ltd. не отвечали на телефонные звонки и электронные письма информационного агентства.

Минюст также обращает внимание на то, что Tether Ltd. и Bitfinex получили повестку в прошлом году от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) о предоставлении необходимых документов для снятия подозрений в манипулировании ценой. Данных об ответах компаний не представлено.

Пока рано говорить о том, что государственные чиновники считают действия кого-либо персонально или какую-либо компанию незаконными, а также о нелегальности действий в период ноябрь-декабрь 2017 года, имевших место на Bitfinex. Ни министерство юстиции, ни CFTC не обвиняют кого-либо в правонарушениях, и власти, по итогам расследования, могут заключить, что ничего незаконного не произошло. Так было неоднократно в отношении действий торговых площадок, банков и трейдеров и по фиатным сделкам.

Однако были случаи и обратного решения - по итогам кризисов 2008 и 2014 года некоторые банки и финансовые компании в настоящее время платят многомиллиардные штрафы. Сейчас, ссылаясь на незавершенность расследования, представители Департамента юстиции и CFTC отказались от комментариев.

Криптовалютные обменные операции привлекли внимание инвесторов в 2017 году, когда биткоин вырос до рекордного уровня около $20 тыс. в декабре прошлого года. Затем, в 2018 году биткоин постепенно снижался и достиг уровня ниже $ 4,225 в этот вторник. Год назад многие на Уолл-стрит пришли к выводу, что рынок был причудой инвесторов, соскучившихся по новым торговым идеям. Однако теперь все больше участников рынка считают, что именно из-за нерегулирования зоны криптовалют вероятность мошенничества очень велика.

Именно изучением причин галопирующего роста цены биткоина в 2017 году и обусловлено внимание исследователей из Минюста США - был ли резкий рост цифровых токенов исключительно обусловлен фактическим спросом или был частично развязан рыночными трюками.

Совместно с CFTC прокуроры изучали ряд торговых стратегий, в том числе спуфинг (незаконная практика наводнения рынка фальшивыми заказами, чтобы обмануть других трейдеров в покупке или продаже). Существует подозрение, что Tether (объявлено, что он привязан к доллару США и гарантирован неприкосновенным запасом фиатной валюты) широко используется трейдерами для ставок на ценовые движения для сделок по другим криптовалютам.

Tether Ltd. заверяет, что для каждой выпущенной ею цифровой монеты она резервирует 1 доллар в банке. Однако некоторые инвесторы сомневаются в этом утверждении. CFTC запросил у компании подтверждение, что токены поддерживаются резервом в долларах США. Департаментом юстиции со своей стороны обращает внимание на то, что Tether Ltd. выводит новые монеты на рынок преимущественно через Bitfinex, и видит в этом возможность сговора.

Если следовать утверждениям, сделанным в июне профессорами Университета Техаса Джона Гриффина и Амина Шамса то следует признать, что с точки зрения академической науки об экономике Tether представляет собой образец манипулирования и спекулирования на биткоине.

Они утверждали, что Tether был использован для покупки биткоина в решающие периоды, и что около половины прибыли Bitcoin на 1400% в прошлом году были связаны с такими транзакциями. Гриффин проинформировал CFTC о своих выводах в начале этого года. Ван дер Вельде оспаривал выводы их исследования, заявили, что "Выдача выпуски Tether не были использованы для поддержки цены биткоина или любой другой монеты/токена на Bitfinex".

В начале осени Bitfinex приостанавливало торги, объясняя это техническими причинами https://crypto.pravda.ru/03-09-2018/1392490-crypto-0/ и опровергала слухи о своем банкротстве https://crypto.pravda.ru/news/08-10-2018/1395322-criptobirzha-0/.