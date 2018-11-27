Великобритания будет минимизировать риски по криптовалютам

Регуляторы Великобритании опубликовали "всеобъемлющий ответ" на незаконное распространение криптовалютных активов на фоне их растущей популярности среди местных предприятий и потребителей.

Такое заявление сделал Кристофер Вулард (Christopher Woolard), директор по направлению стратегии и конкуренции в Управлении финансового надзора Великобритании (FCA). Получается, ужесточение правил регулирования незаконного использования криптовалют не приведет к запрету технологии вообще, поскольку ведомство не рассматривает криптовалютные активы как угрозу финансовой стабильности.

Действия FCA направлены на облегчение сотрудничество агентства с министерством финансов Великобритании и Банком Англии для изучения влияния криптовалют и технологии распределенного реестра в отношении "защиты потребителей, целостности рынка и снижения рисков финансовых преступлений". "В ближайшие месяцы FCA, минфин и Банк Англии предпримут ряд шагов для устранения этих рисков и поощрения будущих полезных инноваций. Чтобы бороться с финансовыми рисками, казначейство предпримет всеобъемлющие действия, с целью дать всесторонний ответ на проблему использования криптовалют в незаконной деятельности", - заявил Вулард.

Официальный представитель FCA сказал, что криптовалютные активы будут набирать популярность среди британских потребителей и предприятий. Недавно Вулард подтвердил намерение регулятора рассмотреть вопрос о запрете некоторых криптовалютных деривативов. Ранее эксперты рабочей группы правительства по блокчейну, куда входят сотрудники Центробанка Англии и местного регулятора, предложили ограничить торговлю цифровыми активами https://crypto.pravda.ru/news/30-10-2018/1397914-criptovalyuta-0/.