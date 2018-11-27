Краунд-фандинговая платформа Capbridge Pte Ltd объявила о получении одобрения от Валютного управления Сингапура (MAS) на запуск 1exchange (1X) в качестве официально признанного оператора рынка.
Capbridge Pte совместно со стартапом Consensys создают полностью регулируемую биржу ценных бумаг на открытом блокчейне Эфириума. Разработчики обещают, что "со временем регулируемая биржа предложит услуги, включающие листинг и торговлю токенами-акциями".
"Теперь мы можем предложить еще более интегрированный набор сервисов частного капитала для достойных компаний, стремящихся к росту благосостояния и квалифицированных инвесторов, которые ищут альтернативные варианты роста", - сказал Джонсон Чен (Johnson Chen), основатель и генеральный директор Capbridge.
Ранее мы писали, что сингапурская криптовалютная биржа KuCoin сообщила, что в рамках проведения первого раунда привлечения финансирования сумела собрать $20 млн https://crypto.pravda.ru/news/15-11-2018/1399912-crypto-0/.
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