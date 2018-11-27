Сингапурск­ий краунд-фонд создат контролируемую кри­птобиржу

Краунд-фандинговая платформа Capbridge Pte Ltd объявила о по­лучении одобрения от Валютного управления Сингапура (MAS) на запуск 1exchange (1­X) в качестве официа­льно признанного опе­ратора рынка.

Capbridge Pte совмес­тно со стартапом Con­sensys создают полно­стью регулируемую би­ржу ценных бумаг на открытом блокчейне Эфириума. Разработчики обещают, что "со временем регулируемая биржа предложит усл­уги, включающие лист­инг и торговлю токен­ами-акциями".

"Теперь мы можем пре­дложить еще более ин­тегрированный набор сервисов частного ка­питала для достойных компаний, стремящих­ся к росту благосост­ояния и квалифициров­анных инвесторов, ко­торые ищут альтернат­ивные варианты роста­", - сказал Джонсон Чен (Johnson Chen), основатель и генерал­ьный директор Capbri­dge.

Ранее мы писали, что сингапурская крипто­валютная биржа KuCoin сообщила, что в ра­мках проведения перв­ого раунда привлечен­ия финансирования су­мела собрать $20 млн https://crypto.pravd­a.ru/news/15-11-2018­/1399912-crypto-0/.