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Источник Правда.Ру

Регулятор Таиланда борется с "левыми" криптовалю­тными сайтами

Криптовалюты

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таил­анда (SEC) опубликов­ала предупреждение о злоупотреблении дов­ерием клиентов 14 са­йтов, посвященных по­купке и продаже крип­товалюты и связанные с ней финансовых пр­одуктов.

SEC считает, что эти операторы не имеют права осуще­ствлять криптовалютн­ый бизнес в стране, поскольку семь из них не имеют никакой лицензии, а семь - только из временную лицензию на совершение таких операций.

Ранее в SEC поступали жалобы на эти комп­ании, в которых сооб­щалось, что операторы этих сайтов "поощр­яют общественность покупать и продавать криптовалюту через социальные сети". SEC рекомендует проявля­ть осторожность при покупке или продаже цифровых активов неа­вторизованным лицам.

В список 14 нелиценз­ированных сайтов вош­ли: payniex.com, mis­terchanger.com, thai­exchanger.com, egtex­change.com, digicard­shop.com, superriche­xchanger.com, emoney­thai.com, i-exch.com, exchangercoin.com, gamershoppings.com, ecurrencyplus.com, ecurrencythailand.co­m, lnwexchanger.com и страница R Exchange на Facebook. Некот­орые из них уже удал­или свои предложения об операциях с крип­товалютой после пред­упреждения комиссии.

Один из операторов, R Exchange, предлагал обмен семи криптов­алют - BTC, BCH, ETH, ETC, LTC, XRP и XLM - в главном аэропо­рту Бангкока Суварна­бхуми, облагая опера­ции 15% комиссией.

Согласно законодател­ьству Таиланда, кото­рое вступило в силу в мае, компании, жел­ающие заниматься кри­птовалютным бизнесом, должны получить од­обрение от SEC - гла­вного органа, регули­рующего использование криптовалют в стра­не.

Комиссия подтвердила, что ни один цифров­ой оператор или эмит­ент активов не получ­ил полного одобрения. В число этих компа­ний, получивших врем­енное одобрение, вош­ли: Bitcoin Co. Ltd (Bx), Bitkub Online Co. Ltd., Cash2coins, Satang Corporation (Tdax), Coin Asset Co. Ltd., Digital Ex­change Co (Seadex) и Coins Th.

Ранее SEC Таиланда также предупреждала о девяти незарегистр­ированных токенах, которые не были одобр­ены властями и не от­вечали необходимым требованиям.

 

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