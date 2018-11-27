Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) опубликовала предупреждение о злоупотреблении доверием клиентов 14 сайтов, посвященных покупке и продаже криптовалюты и связанные с ней финансовых продуктов.
SEC считает, что эти операторы не имеют права осуществлять криптовалютный бизнес в стране, поскольку семь из них не имеют никакой лицензии, а семь - только из временную лицензию на совершение таких операций.
Ранее в SEC поступали жалобы на эти компании, в которых сообщалось, что операторы этих сайтов "поощряют общественность покупать и продавать криптовалюту через социальные сети". SEC рекомендует проявлять осторожность при покупке или продаже цифровых активов неавторизованным лицам.
В список 14 нелицензированных сайтов вошли: payniex.com, misterchanger.com, thaiexchanger.com, egtexchange.com, digicardshop.com, superrichexchanger.com, emoneythai.com, i-exch.com, exchangercoin.com, gamershoppings.com, ecurrencyplus.com, ecurrencythailand.com, lnwexchanger.com и страница R Exchange на Facebook. Некоторые из них уже удалили свои предложения об операциях с криптовалютой после предупреждения комиссии.
Один из операторов, R Exchange, предлагал обмен семи криптовалют - BTC, BCH, ETH, ETC, LTC, XRP и XLM - в главном аэропорту Бангкока Суварнабхуми, облагая операции 15% комиссией.
Согласно законодательству Таиланда, которое вступило в силу в мае, компании, желающие заниматься криптовалютным бизнесом, должны получить одобрение от SEC - главного органа, регулирующего использование криптовалют в стране.
Комиссия подтвердила, что ни один цифровой оператор или эмитент активов не получил полного одобрения. В число этих компаний, получивших временное одобрение, вошли: Bitcoin Co. Ltd (Bx), Bitkub Online Co. Ltd., Cash2coins, Satang Corporation (Tdax), Coin Asset Co. Ltd., Digital Exchange Co (Seadex) и Coins Th.
Ранее SEC Таиланда также предупреждала о девяти незарегистрированных токенах, которые не были одобрены властями и не отвечали необходимым требованиям.
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