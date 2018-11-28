Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Плешка и Bitfury создадут акселератор блокчейн-стартапов

Криптовалюты

Блокчейн-компания Bitfury Group и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова будут создавать бизнес-акселератор для стартапов на технологии блокчейн.

Соответствующее соглашение было подписано на Russian Tech Week руководителем подразделения Bitfury в России Дмитрием Уфаевым с РЭУ им. Г. В. Плеханова. "Проект будет реализован при поддержке ФГБУ "Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники» Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ", - сообщила глава межведомственной группы по оценке рисков оборота криптовалют в РФ Элина Сидоренко в своем Telegram-канале КриптоЛина.

По ее словам, кроме создания блокчейн-акселератора, стороны договорились и о создании совместных программ высшего и дополнительного образования для подготовки лидеров цифровой экономики. 

"Развитие новой цифровой экономики и блокчейна невозможно без качественного образования и подготовки новых кадров. Сотрудничество Bitfury Group и РЭУ им. Г.В. Плеханова позволит создать уникальный курс "Бизнес-акселератор блокчейн-проектов" от ведущих мировых разработчиков и топ-менеджеров Bitfury Group, направленный на подготовку специалистов, способных в короткие сроки создавать инновационные проекты с использованием цифровых технологий и выводить их на рынок в условиях новой промышленной революции", - сказал глава Bitfury в России Дмитрий Уфаев.

Летом BitFury Group открыла представительство в РФ. По утверждению основателя Валерия Вавилова, русский офис займется продвижением платформы для создания частных блокчейн-решений Exonum (приватный блокчейн ориентированный преимущественно на корпоративных клиентов, который позволяет обезопасить свои данные при помощи блокчейна биткоина) и ПО для анализа и внедрения биткоин-транзакций Crystal (сервис, позволяющий правоохранительным органам и частным экспертам прослеживать пути перемещения подозрительных транзакций до конечного получателя или точки сбыта криптовалюты).

BitFury также хочет предложить собственные продукты коммерческим компаниям и госучреждениям, a также перспективным стартаперам https://crypto.pravda.ru/05-03-2018/1374203-crypto-0/.

Компания "Технопром" (дочка РЖД) и Bitfury разрабатывают платформу с применением блокчейн-технологии для снижения простоя вагонов на железной дороге. Новый сервис позволит ЖД-операторам, РЖД и другим участникам рынка сократить простои парка, снизить срок и стоимость ремонтов, ликвидировать оборот контрафактных деталей, повысить транспортную безопасность и определить ответственность исполнителей ремонтных работ https://crypto.pravda.ru/06-08-2018/1390632-crypto-0/.

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Обсудить
Актуальная аналитика
Домашние животные
Младенец и питомец: руководство для новоиспеченных родителей
Плодовые
Целебная калина: ухаживаем за растением правильно
Прогнозы и статистика
Кудрин пророчит крах реформам Путина
Новости Все >
Плешка и Bitfury создадут акселератор блокчейн-стартапов
Вологодский детский омбудсмен пожаловалась в прокуратуру на песни рэпера Хаски
Комнатные растения: каких лучше избегать
В сибирском селе назревает бунт единороссов
Ди Каприо продал виллу в Лос-Анджелесе за $1,75 млн﻿
Ежегодно в Москве продают 20 квартир дороже $5 млн﻿
Глава МИД Австрии заявила о возможности новых санкций против России
Великобритания будет минимизировать риски по криптовалютам
В Австралии выяснили, почему детям нельзя давать сладкое
На стартовом столе космодрома Восточный нашли критический дефект
Читательский топ
Военное положение на Украине возрождает Новороссию
Германия предложила Украине доказать свою версию Керченского инцидента
Капитан украинского флота признал провокацию у Крымского моста
Кудрин пророчит крах реформам Путина
"Стреляйте в ответ": родные украинского моряка рассказали об инструкциях перед походом
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Украина против России: причины и последствия Крымского кризиса

По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе

Украина против России: причины и последствия Крымского кризиса
Военное положение на Украине возрождает Новороссию
Новости Украины
Военное положение на Украине возрождает Новороссию
Военные новости
Business Insider: США готовы на все ради российских С-400
Новости Украины
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Новости Украины
Украина на военном положении — что дальше

Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.

Украина на военном положении — что дальше
Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море
Происшествия
Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море
Новости Украины
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Новости Украины
Готовность к поражению: Украина подняла всю армию и СБУ
Новости Украины
Готовность к поражению: Украина подняла всю армию и СБУ

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Также в полную боевую готовность приведены войска Службы безопасности страны.

Готовность к поражению: Украина подняла всю армию и СБУ
Роскосмос признал выход из строя двух спутников
Наука и техника
Роскосмос признал выход из строя двух спутников
Новости медицины
Главный алкоголик планеты Билл Уилсон умер от сигарет
Политика. Новости и аналитика
Продуктовых карточек для бедных не будет — нет денег
Любовь Степушова Кудрин пророчит крах реформам Путина Любовь Степушова Руслан Веснянко Турецкий газовый гамбит: как реагирует Украина Руслан Веснянко Конрад Ренкас ﻿Как американцы начинают "акклиматизироваться" в Польше Конрад Ренкас
Комментарии
Кудрин пророчит крах реформам Путина
Кудрин пророчит крах реформам Путина
Военное положение на Украине возрождает Новороссию
Банки потребуют обосновать переводы даже на 1000 рублей
Кудрин пророчит крах реформам Путина
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
﻿Как американцы начинают "акклиматизироваться" в Польше
Американского миссионера убили жители "последнего оплота Сатаны"
Русский след в истории создания американских самолетов-невидимок "Стелс"
Банки потребуют обосновать переводы даже на 1000 рублей
Украина на военном положении — что дальше
Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Военное положение на Украине возрождает Новороссию
Кудрин пророчит крах реформам Путина
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Кудрин пророчит крах реформам Путина
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Глава МИД Австрии заявила о возможности новых санкций против России
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
История и современность Все >
Кошмары Эдгара Аллана По во сне и наяву
Кошмары Эдгара Аллана По во сне и наяву
Самые крупные исторические вымыслы
Самые крупные исторические вымыслы
Как Первая конная армия спасла положение в разгар Гражданской войны
Как Первая конная армия спасла положение в разгар Гражданской войны
"Стреляйте в ответ": родные украинского моряка рассказали об инструкциях перед походом
"Стреляйте в ответ": родные украинского моряка рассказали об инструкциях перед походом
Капитан украинского флота признал провокацию у Крымского моста
Капитан украинского флота признал провокацию у Крымского моста
Русский след в истории создания американских самолетов-невидимок "Стелс"
Русский след в истории создания американских самолетов-невидимок "Стелс"
Керченский кризис может перерасти в войну — эксперт
Керченский кризис может перерасти в войну — эксперт
В Евросоюзе заговорили о новых санкциях против России
В Евросоюзе заговорили о новых санкциях против России
В Москве не увидели основания для "деэскалации" после инцидента в Керченском проливе
В Москве не увидели основания для "деэскалации" после инцидента в Керченском проливе
Зонд InSight шлет селфи с Марса
Зонд InSight шлет селфи с Марса
Экономисты: "Россия существует в режиме выживания и деградации"
Экономисты: "Россия существует в режиме выживания и деградации"
Женское Все >
О пользе опилок
О пользе опилок
Как ухаживать за комнатными растениями зимой
Как ухаживать за комнатными растениями зимой
Советы бывалых огородников по выращиванию перца
Советы бывалых огородников по выращиванию перца
Устанавливаем систему грозозащиты
Устанавливаем систему грозозащиты
Как улучшить цветение пиона
Как улучшить цветение пиона
Болезнь Бехтерева: как диагностировать и чем лечить
Болезнь Бехтерева: как диагностировать и чем лечить
Канадские исследователи: питьевая вода поможет избавиться от хронической усталости
Канадские исследователи: питьевая вода поможет избавиться от хронической усталости
Способствуем тому, чтобы брови становились гуще
Способствуем тому, чтобы брови становились гуще
Как нужно снимать шеллак
Как нужно снимать шеллак
Что делать, когда все плохо
Что делать, когда все плохо
Разница в возрасте между полами стирается
Разница в возрасте между полами стирается
Умные мужчины любят треш
Умные мужчины любят треш
Перхоть: причины, симптомы и лечение
Перхоть: причины, симптомы и лечение
Рецепты масок из чая для разных типов кожи лица
Рецепты масок из чая для разных типов кожи лица
Мужское Все >
Осторожно - ядовитая рыба!
Осторожно - ядовитая рыба!
Американский обитатель российских водоемов
Американский обитатель российских водоемов
Полезные приемы для создания красивого интерьера
Полезные приемы для создания красивого интерьера
8 идей по акцентированию стен в интерьере. Часть 1
8 идей по акцентированию стен в интерьере. Часть 1
Как без лишних затрат отремонтировать трещины на бетоне
Как без лишних затрат отремонтировать трещины на бетоне
16 вариантов декорирования комнат, которое не будут стоить вам ни копейки. Часть 1
16 вариантов декорирования комнат, которое не будут стоить вам ни копейки. Часть 1
Потрясающие душевые кабины для маленьких ванных комнат. Часть 2
Потрясающие душевые кабины для маленьких ванных комнат. Часть 2
Практическое руководство по восстановлению
Практическое руководство по восстановлению
Упражнения для глаз
Упражнения для глаз
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Епископ-оппозиционер назвал руководство РПЦ "антихристами"
Епископ-оппозиционер назвал руководство РПЦ "антихристами"
Эксперт: цель Ватикана и США - расколоть православие
Эксперт: цель Ватикана и США - расколоть православие
Младенец и питомец: руководство для новоиспеченных родителей
Младенец и питомец: руководство для новоиспеченных родителей
Если у вас нет собаки: несколько аргументов в пользу экзотического питомца
Если у вас нет собаки: несколько аргументов в пользу экзотического питомца
Три причины завести экзотического питомца
Три причины завести экзотического питомца
Попугай вылетел в окно: что делать?
Попугай вылетел в окно: что делать?
Стресс у собак: симптомы, которые мы не замечаем
Стресс у собак: симптомы, которые мы не замечаем
Технологии будущего: а казалось бы просто зеленые водоросли
Технологии будущего: а казалось бы просто зеленые водоросли
Пять советов для зимнего наблюдения за птицами
Пять советов для зимнего наблюдения за птицами
В Китае детский сад "парит" над облаками
В Китае детский сад "парит" над облаками
Дизайнеры представили этническую коллекцию свитеров
Дизайнеры представили этническую коллекцию свитеров
Диана Анкудинова в восторге от нового платья дизайнера Яны Недзвецкой
Диана Анкудинова в восторге от нового платья дизайнера Яны Недзвецкой
Уфолог: Мертвое озеро – дело рук инопланетян
Уфолог: Мертвое озеро – дело рук инопланетян
Луна - космическая станция «чужих»: кто атаковал соседку Земли?
Луна - космическая станция «чужих»: кто атаковал соседку Земли?
Перестаньте ожидать – и станете счастливее
Перестаньте ожидать – и станете счастливее
Новости Украины
Военное положение на Украине возрождает Новороссию

Выборочное введение военного положения ведет к дальнейшему расколу Украины.«Бытового сепаратиста» в Одессе могут теперь «уплотнить» и даже отнять квартиру.

Военное положение на Украине возрождает Новороссию
Французы задумались: Трамп затеял у них "цветную революцию"?
Евросоюз
Французы задумались: Трамп затеял у них "цветную революцию"?
Почему Россия не Франция: как нация восстает против цен на бензин
Новости Европы
Почему Россия не Франция: как нация восстает против цен на бензин
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Новости Украины
Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально
Чем занята голова у украинских политиков
Новости Украины
Чем занята голова у украинских политиков
Политолог: Если бы у нас не было ядерного оружия, нас бы давно бомбили
Новости Украины
Политолог: Если бы у нас не было ядерного оружия, нас бы давно бомбили
Убийство Кеннеди - ритуал иллюминатов?
США и Канада. Новости и аналитика
Убийство Кеннеди - ритуал иллюминатов?
Америка никогда не накажет саудитов, иначе погибнет
Ближний Восток
Америка никогда не накажет саудитов, иначе погибнет
Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги
Новости Украины
Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ