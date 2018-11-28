Блокчейн-компания Bitfury Group и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова будут создавать бизнес-акселератор для стартапов на технологии блокчейн.
Соответствующее соглашение было подписано на Russian Tech Week руководителем подразделения Bitfury в России Дмитрием Уфаевым с РЭУ им. Г. В. Плеханова. "Проект будет реализован при поддержке ФГБУ "Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники» Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ", - сообщила глава межведомственной группы по оценке рисков оборота криптовалют в РФ Элина Сидоренко в своем Telegram-канале КриптоЛина.
По ее словам, кроме создания блокчейн-акселератора, стороны договорились и о создании совместных программ высшего и дополнительного образования для подготовки лидеров цифровой экономики.
"Развитие новой цифровой экономики и блокчейна невозможно без качественного образования и подготовки новых кадров. Сотрудничество Bitfury Group и РЭУ им. Г.В. Плеханова позволит создать уникальный курс "Бизнес-акселератор блокчейн-проектов" от ведущих мировых разработчиков и топ-менеджеров Bitfury Group, направленный на подготовку специалистов, способных в короткие сроки создавать инновационные проекты с использованием цифровых технологий и выводить их на рынок в условиях новой промышленной революции", - сказал глава Bitfury в России Дмитрий Уфаев.
Летом BitFury Group открыла представительство в РФ. По утверждению основателя Валерия Вавилова, русский офис займется продвижением платформы для создания частных блокчейн-решений Exonum (приватный блокчейн ориентированный преимущественно на корпоративных клиентов, который позволяет обезопасить свои данные при помощи блокчейна биткоина) и ПО для анализа и внедрения биткоин-транзакций Crystal (сервис, позволяющий правоохранительным органам и частным экспертам прослеживать пути перемещения подозрительных транзакций до конечного получателя или точки сбыта криптовалюты).
BitFury также хочет предложить собственные продукты коммерческим компаниям и госучреждениям, a также перспективным стартаперам https://crypto.pravda.ru/05-03-2018/1374203-crypto-0/.
Компания "Технопром" (дочка РЖД) и Bitfury разрабатывают платформу с применением блокчейн-технологии для снижения простоя вагонов на железной дороге. Новый сервис позволит ЖД-операторам, РЖД и другим участникам рынка сократить простои парка, снизить срок и стоимость ремонтов, ликвидировать оборот контрафактных деталей, повысить транспортную безопасность и определить ответственность исполнителей ремонтных работ https://crypto.pravda.ru/06-08-2018/1390632-crypto-0/.
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