Испанский BBVA создает ассоциацию по применению финтеха в ЕС

Испанский банк BBVA и еще четыре банка, чьи названия пока не разглашаются, присоединились к Международной ассоциации доверенных блокчейн-приложений EC (IATBA), которая начнет работать в первом квартале 2019 года.

Осведомленные источники утверждают, что одним из участников альянса является банк Santander. О создании ассоциации было объявлено в Брюсселе на круглом столе ЕС под названием "Объединение отраслей в Европе для внедрения технологии блокчейна". Согласно официальному сообщению BBVA, новая ассоциация будет включать в себя представителей как государственного, так и частного секторов с целью "получения поддержки от частных экспертов в области блокчейна и технологии распределенного реестра для внесения вклада в разработку стратегии ЕС в отношении этих технологий".

Ассоциация будет заниматься разработкой руководств и протоколов для блокчейна и продвижения стандартов технологии на международном уровне. Она также будет предоставлять информацию для реализации блокчейн-стратегии в Европе.

Карлос Кучковский (Carlos Kuchkovsky), руководитель отдела исследований и развития цифрового бизнеса BBVA считает, что ассоциация может сыграть важную роль в области "создания передовой практики и стандартов блокчейна, а также предотвращения фрагментации на европейском уровне".

Он также отметил, что инициатива ЕС поможет обеспечить большую ясность при "неопределенности регулирования", которая в настоящее время наблюдается в индустрии блокчейна. Он добавил: "Блокчейн - это не только технология, она порождает новые бизнес-модели, создающие токенизированную экономику и прокладывающие путь к децентрализованной экономике в будущем".

В рамках своих шагов по принятию и развитию блокчейна в экономическом блоке, в апреле ЕС сформировал Европейское партнерство для развития сферы применения технологии блокчейна при участии 22 государств. В рамках проекта участники договорились обмениваться опытом и знаниями в технической и нормативной сфере, а также разрабатывать единые для ЕС приложения с использованием технологии распределенных реестров для государственного и частного секторов.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) стал первым банком в мире, выдавшим весной этого года кредит с использованием технологии блокчейн. Весь процесс кредита, от переговоров условий для подписания, был проведен на взаимно распределенной главной книге, что позволило одновременно информировать как банк, так и заемщика о прогресса кредита. BBVA сообщил, что блокчейн сократил время переговоров на кредит в размере 75 млн евро с "дней до часов" https://crypto.pravda.ru/news/26-04-2018/1382734-crypto-0/.

Предполагаемый второй участник альянса Banco Santander известен тем, что совместно с испанским регулятором провел пилотный блокчейн-проект, в рамках которого протестировал технологии регистрации выпуска акционерных варрантов (ордеров на покупку акций). В проекте Fast Track Listing (FTL), который продлился год, участвовали представители Испанской национальной комиссии по рынку ценных бумаг (CNMV), а также такие банки как Banco Santander, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Commerzbank и Société Générale https://crypto.pravda.ru/26-06-2018/1387496-crypto-0/.