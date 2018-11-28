Винник планирует начать голодовку в знак протеста

Александр Винник, обвиняемый властями США в отмывании миллиардов долларов через криптобиржу BTC-e (закрыта), планирует начать голодовку за несколько дней до очередного судебного заседания, поскольку опасается предвзятого решения суда.

Об этом сообщил юрист Винника Тимофей Мусатов, подзащитный которого уже сообщил российскому консулу в Греции о своем решении. Он и его юристы заявляют, что греческие судебные власти лишают его надлежащей правовой защиты, поскольку он неоднократно перемещался между тюрьмой в Афинах и судом в Салониках для проведения слушаний и допросов в наручниках на заднем сидении в небольших автомобилях. Он назвал это пыткой и утверждал, что был вынужден спать на полу без матраса. Его адвокат Мусатов заявил: "В понедельник Винник объявит голодовку в знак протеста против этой ситуации. Он не видит другого выхода - либо справедливость, либо смерть".

Винник содержится тюрьме Салоников, куда он был помещен после ареста греческой полицией в июле 2017 года. Он обвиняется в отмывании средств после взлома MtGox и еще 20 преступлениях. Объем отмытых средств через BTC-e, в соответствии с документами следственных органов, оценивается в диапазоне $4-9 млрд.

Экстрадиции Винника добиваются Россия, Франция и США. В начале октября суд Салоников вынес решение в пользу экстрадиции Винника в США. Его адвокаты подали апелляцию в Верховный гражданский и уголовный суд Греции в Афинах, и следующее слушание было назначено на 29 ноября. При этом 11 октября греческий суд удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче россиянина Александра Винника, которого в России обвиняют в мошенничестве https://www.pravda.ru/news/world/11-10-2017/1350654-law-0/. В России его обвиняют в краже 600 тыс. рублей.

Франция требовала экстрадиции Винника в июне, однако, по словам Мусатова, 90-дневный европейский ордер уже истек. А допросы французских следователей постоянно переносились https://crypto.pravda.ru/18-09-2018/1393619-crypto-0/.

Сам Винник хочет вернуться на родину и даже признался в мошенничестве в России весной этого года. В соответствии с этим заявлением Останкинский суд Москвы заочно арестовал российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника, задержанного в Греции по запросу США https://crypto.pravda.ru/09-06-2018/1386036-crypto-0/.

На своем следующем слушании в Верховном суде в четверг команда юристов Винника планирует попросить назначить нового судью, поскольку различные греческие суды практически одновременно поддержали просьбы о выдаче, поданные Россией, Францией и США. Мусатов не смог подтвердить, будет ли обвиняемый присутствовать на слушании.