Siemens вошла в EWF для реализации энергопроектов на блокчейне

Подразделение Siemens по управлению энергопотреблением и энергоснабжению вступило в международную организацию Energy Web Foundation (EWF). Эта организация представляет собой некоммерческий альянс, который поддерживает разработку и развитие блокчейн-проектов в энергетическом секторе.

В настоящее время EWF является ведущим альянсом в области развития блокчейна в энергетике. Список участников EWF постоянно пополняется новыми членами, и в него уже входят корпоративные компании, технологические партнеры и стратегические инвесторы. Организация отмечает, что в ближайшие несколько лет энергетический сектор столкнется со многими изменениями в отношении использования новых технологий.

Согласно пресс-релизу, Siemens будет заниматься повышением эффективности коммерческого использования технологии блокчейна в энергетическом секторе.

В качестве ключевого примера ассоциация приводит приложения для систем трансактивной энергии. По данным Национального института стандартов и технологий США (NIST), трансактивная энергия представляет собой систему экономического и контрольного механизма, которая обеспечивает динамику и сбалансированность спроса и предложения во всем энергетическом секторе. Для работы трансактивной энергетической системы необходима технология блокчейна, так как такие системы включают в себя децентрализацию, декарбонизацию и оцифрованные энергетические системы.

Технология блокчейна может гарантировать, что транзакции в децентрализованной или P2P-сети могут быть эффективно проверены безопасным методом. Крайне важно иметь быструю, четкую и прозрачную информацию в энергетическом секторе, поскольку существует множество ключевых заинтересованных сторон, таких как потребители, поставщики, производители и сетевые операторы.

Влияние блокчейна может выйти за рамки его роли в приложениях для трансактивной энергии и проверки транзакций. Технология также может открыть новые бизнес-модели и дать новые возможности для финансирования проектов в области чистой энергии.

Помимо присоединения к EWF, Siemens также использует технологию блокчейна в своей работе. В настоящее время фирма применяет новые технологии, чтобы помочь заказчикам открывать для себя новые формы энергии или создавать решения и услуги, которые оптимизируют производство и энергопотребление.

В 2016 году Siemens начала сотрудничать с LO3 Energy с целью налаживания торговли электроэнергией на блокчейне. Кроме того, летом стало известно, что Standard Chartered и Siemens объединятся для разработки пилотного проекта, который поможет поместить банковские гарантии для торгового финансирования в блокчейн.