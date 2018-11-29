Подразделение Siemens по управлению энергопотреблением и энергоснабжению вступило в международную организацию Energy Web Foundation (EWF). Эта организация представляет собой некоммерческий альянс, который поддерживает разработку и развитие блокчейн-проектов в энергетическом секторе.
В настоящее время EWF является ведущим альянсом в области развития блокчейна в энергетике. Список участников EWF постоянно пополняется новыми членами, и в него уже входят корпоративные компании, технологические партнеры и стратегические инвесторы. Организация отмечает, что в ближайшие несколько лет энергетический сектор столкнется со многими изменениями в отношении использования новых технологий.
Согласно пресс-релизу, Siemens будет заниматься повышением эффективности коммерческого использования технологии блокчейна в энергетическом секторе.
В качестве ключевого примера ассоциация приводит приложения для систем трансактивной энергии. По данным Национального института стандартов и технологий США (NIST), трансактивная энергия представляет собой систему экономического и контрольного механизма, которая обеспечивает динамику и сбалансированность спроса и предложения во всем энергетическом секторе. Для работы трансактивной энергетической системы необходима технология блокчейна, так как такие системы включают в себя децентрализацию, декарбонизацию и оцифрованные энергетические системы.
Технология блокчейна может гарантировать, что транзакции в децентрализованной или P2P-сети могут быть эффективно проверены безопасным методом. Крайне важно иметь быструю, четкую и прозрачную информацию в энергетическом секторе, поскольку существует множество ключевых заинтересованных сторон, таких как потребители, поставщики, производители и сетевые операторы.
Влияние блокчейна может выйти за рамки его роли в приложениях для трансактивной энергии и проверки транзакций. Технология также может открыть новые бизнес-модели и дать новые возможности для финансирования проектов в области чистой энергии.
Помимо присоединения к EWF, Siemens также использует технологию блокчейна в своей работе. В настоящее время фирма применяет новые технологии, чтобы помочь заказчикам открывать для себя новые формы энергии или создавать решения и услуги, которые оптимизируют производство и энергопотребление.
В 2016 году Siemens начала сотрудничать с LO3 Energy с целью налаживания торговли электроэнергией на блокчейне. Кроме того, летом стало известно, что Standard Chartered и Siemens объединятся для разработки пилотного проекта, который поможет поместить банковские гарантии для торгового финансирования в блокчейн.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Выборочное введение военного положения ведет к дальнейшему расколу Украины.«Бытового сепаратиста» в Одессе могут теперь «уплотнить» и даже отнять квартиру.
Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.
Замминистр финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что доллар как валюта всё реже фигурирует в контрактах, тогда как рубль доминирует в торгово-экономических двусторонних отношениях и покрывает 80% товарооборота.
Польский журналист отправился на вокзал с вопросом к украинцам, кто виноват в Керченском инциденте, ответы, как он признался, его шокировали.