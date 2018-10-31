Крупнейшие аудиторские компании мира нанимают специалистов по блокчейну

Самые крупные и успешные компании берут на работу специалистов в сфере блокчейн. Так, в PwC подобных сотрудников уже порядка 400.
Также в списке компаний - Ernst&Young, которая тоже входит в Большую четверку.
Цель этих организаций - обеспечить качественное обслуживание клиентов. По словам Ральфа Вайнберга, руководителя подразделения по вопросам методологии и аудита PwC, группа планирует предоставлять услуги не только в сфере криптовалют, но и блокчейна. Поэтому ресурсы, которые выделяет компания, довольно значительные.
С коллегой соглашается и Жанна Боилле, ответственная за внедрение инноваций в аудиторской практике E&Y. Она полагает, что у организации просто нет другого выхода, поскольку часть клиентов вложила свои средства в цифровые активы.
Тот факт, что крупнейшие компании набирают специалистов по блокчейну и криптовалютам говорит о растущем интересе к этому сектору. А значит, к нему растет и доверие со стороны бизнеса.
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