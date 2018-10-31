Дубай переходит на блокчейн в документообороте

Правительство крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов поддержало проект облачного блокчейн-приложения Dubai Blockchain Platfotm.
Ведомства Дубая будут сами тестировать и смотреть на практике, как можно применять блокчейн в государственном секторе.
Как сообщает Venturebeat, правительство может полностью избавиться от бумажного документооборота к 2021 году и сдеать блокчейн основной технологией для этого сектора.
Партнером проекта дубайского правительства стала американская компания IBM.
Как сообщалось ранее, в Дубае уже запустили несколько блокчейн-приложений для государственного сектора.
Например, это платформа "Согласование платежей и оплата". Платформа создана, в основном, для полиции, дорожно-транспортного управления, департамента здравоохранения и других ведомств.
Кроме того, в городе уже запустили блокчейн-платформу по аренде жилья.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В рамках спасения экономики Россия планирует распахнуть двери Дальнего Востока для представителей китайского бизнеса.
Украинский президент заявил, что для России будет очень высокой цена, если она применит воздушные силы против его страны.
В рамках спасения экономики Россия планирует распахнуть двери Дальнего Востока для представителей китайского бизнеса.
Скандал у Дании с обвинениями Ирана в убийстве получился, и внимание общественности стало переключаться с казни в Саудовской Аравии на "проклятый" Иран.