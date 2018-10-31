Дубай переходит на блокчейн в документообороте

Правительство крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов поддержало проект облачного блокчейн-приложения Dubai Blockchain Platfotm.

Ведомства Дубая будут сами тестировать и смотреть на практике, как можно применять блокчейн в государственном секторе.

Как сообщает Venturebeat, правительство может полностью избавиться от бумажного документооборота к 2021 году и сдеать блокчейн основной технологией для этого сектора.

Партнером проекта дубайского правительства стала американская компания IBM.

Как сообщалось ранее, в Дубае уже запустили несколько блокчейн-приложений для государственного сектора.

Например, это платформа "Согласование платежей и оплата". Платформа создана, в основном, для полиции, дорожно-транспортного управления, департамента здравоохранения и других ведомств.

Кроме того, в городе уже запустили блокчейн-платформу по аренде жилья.