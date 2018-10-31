В Индии могут запретить криптовалюты

Правительственная группа, которая разрабатывала правовое регулирование блокчейн-сектора, предложила его запретить.
Об этом стало известно после заседания Совета по финансовой стабильности и развитию, которое прошло в Индии. Возглавил мероприятие министр финансов страны Арун Джетли.
На заседании чиновники обсудили проблемы, связанные с криптовалютой и блокчейном. В частности, они говорили о регулировании рынка. При этом члены рабочей группы высказали свои опасения относительно трудностей и проблем в этой отрасли.
Межведомственный совет должен был предоставить правовую основу для цифровых денег. Но вместо этого их предложили считать незаконными. То же самое может коснуться трейдинга и применении цифровых денег в качестве платежного средства.
Напомним, что летом этого года Резервный банк Индии запретил бизнесу сотрудничать с компаниями, работающими в сфере криптовалют. В результате, крупнейшая криптобиржа в стране, Zedpay оставила работу.
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